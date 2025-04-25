Туризм

Более 500 человек перевезли пассажирские катера за первую декаду мая на Талабские острова

Более 500 человек перевезли пассажирские катера муниципальной флотилии за первую декаду мая на Талабские острова, сообщила глава Псковского района Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В этом году начало навигационного периода пришлось на 19 апреля.

Фотографии: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

По итогам 11 дней этого месяца услугами только катеров МУП «Колхоз им. Залита» (без учета частных перевозчиков) воспользовались 229 человек.

За первые 11 дней мая, сообщил замдиректора МУП «Колхоз имени Залита» Владимир Балясов, на островах побывали 579 человек: как в составе групп, так и индивидуально.

Превалирующее большинство – дачники, паломники, отдыхающие, среди которых и псковичи, и гости области.

«Сложно не понять людей, которые стремятся на Талабские острова. Кусочек суши, со всех сторон окруженный водой – это всегда необычно. Но флёр романтики – это далеко не всё. Завораживающая красота местных пейзажей, стремление на какое-то время забыть о шуме и суете города, погрузиться в тишину, нарушаемую шелестом волн и криком чаек. Есть в этом своя, медитативная прелесть», - поделилась глава района.

Перевозку осуществляют катера «Талабск», «Ян Залита» и «Иван Белов». С расписанием можно ознакомиться по ссылке ниже.