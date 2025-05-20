Туризм

Узбекистан планирует разрешить въезд россиянам по внутренним паспортам

Узбекистан начал работу над упрощением въезда для граждан РФ, Казахстана и Азербайджана по внутренним паспортам на срок до 30 дней, сообщили в МИД республики.

«Мы работаем над упрощением въезда в страну для граждан партнерских стран, в том числе разрешая посещение по внутренним паспортам или ID-картам на срок до 30 дней. МИД проводит переговоры и готовит предложения. Сроки зависят от согласований, но страна стремится обеспечить удобное передвижение, укрепляя туризм и деловые связи», — рассказали в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Ранее соответствующее распоряжение дал президент республики Шавкат Мирзиёев. Сейчас для въезда в Узбекистан гражданам РФ нужен загранпаспорт. Россияне, прибывшие в республику на срок свыше 15 дней, обязаны оформить временную регистрацию по месту пребывания в гостинице или в паспортном столе не позднее 15 дня нахождения в стране, пишут «Известия».