Туризм

Находящийся в кругосветном путешествии пскович сделал фото с флагом региона в Токио

Зимний пловец, обладатель титула чемпиона мира (WS) и педагог высшей категории Марк Мордовцев, находящийся в настоящее время в кругосветном путешествии, поделился с Псковской Лентой Новостей юбилейной фотографией с флагом Псковской области.

Фотография: Марк Мордовцев

На фото: Япония, город Токио. Самый оживленным перекрестком в мире, перекресток Сибуя. Светофор загорается одновременно со всех сторон всего на 55 секунд. В минуту проходят около 3000 пешеходов, в день до нескольких миллионов.

Марк Мордовцев также предоставил список стран, в которых побывал флаг: Таиланд, Кипр, Индия, Иордания, Греция, Латвия, Беларусь, Вьетнам, Швеция, Финляндия, Украина, Абхазия, Эстония, Россия, Турция, Куба, Египет, ОАЭ, Словения, Мальдивы, Сейшелы, Китай, Южная Корея, Филиппины, Сингапур, Индонезия, Малайзия, Лаос, Япония, Камбоджа.

Ранее Марк Мордовцев делился фотографиями с флагом Псковской области, сделанными в различных уголках планеты.