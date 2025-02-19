Туризм

Пскович путешествует по миру с флагом региона. ФОТО

Известный спортсмен, обладатель титула чемпиона мира (WS) и педагог высшей категории Марк Мордовцев, находящийся в настоящее время в кругосветном путешествии, поделился с Псковской Лентой Новостей серией фотографий с флагом Псковской области, сделанных в различных уголках планеты.

Фото здесь и далее: Марк Мордовцев

В каждой стране своего маршрута Марк Мордовцев делает снимки с флагом Псковской области.

«Флаг Псковской области всегда со мной в путешествиях и на соревнованиях – это мой способ сохранять связь с родным регионом. Я горжусь своей малой родиной и хочу, чтобы о Пскове знали в разных уголках мира. Иногда этот флаг становится поводом для неожиданных встреч – даже на другом конце света находятся люди, которые знают Псков и вспоминают его с теплотой», - поделился Марк Мордовцев.

«Я бы очень хотел, чтобы в Псковской области активно развивался туризм, чтобы как можно больше людей узнавали о нашем крае, приезжали к нам в гости, делились своим опытом и увозили с собой самые тёплые воспоминания. Где бы я ни был, Псков остаётся в сердце», - добавил спортсмен.

Напомним, сегодня, 20 февраля, отмечают День флага Псковской области.