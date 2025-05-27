Туризм

С преимуществами путешествий по Псковской области знакомят на ВДНХ

Стенд Псковской области работает на пятом Международном туристическом форуме «Путешествуй!» в Москве на территории ВДНХ во вторник, 10 июня. Это якорное мероприятие в сфере туризма и гостеприимства, а также центральная инициатива в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили Псковской Ленте новостей в правительстве Псковской области.

Фотографии: правительство Псковской области

Первым площадку посетил полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

Экспозиция знакомит посетителей с достопримечательностями Псковской области и широкими возможностями для путешествий по региону. Представители регионального комитета по туризму и туристского информационного центра делятся с гостями стенда информацией о мероприятиях летнего сезона в Пскове и окрестностях, а также рассказывают о маршрутах, разработанных для знакомства с культурным, историческим и патриотическим наследием региона.

Специально для гостей площадки организованы виртуальные экскурсии по Псковской области с помощью VR-очков. Кроме того, в программе выставки — мастер-классы и викторины на фоне псковских достопримечательностей.

Сам форум включает две части: деловую программу и туристический фестиваль. Деловая программа форума пройдет в течение трех дней — с 10 по 12 июня. В нее включено порядка 55 мероприятий с участием более 250 спикеров. Это панельные сессии, круглые столы, международные встречи и деловые завтраки, посвященные реализации масштабных инициатив — от федеральных проектов до системных решений в сфере гостеприимства, классификации отелей, цифровых платформ, кадровых стратегий и промышленного туризма, горнолыжным курортам, сельским территориям, Арктике, экскурсионной деятельности, а также вопросам инклюзии, молодежных маршрутов, патриотического туризма и религиозного паломничества. Фестиваль включает в себя также культурную и спортивную программы.

Туристический фестиваль продлится до 15 июня. Общая площадь выставочных стендов экспозиции составляет более 3 тысяч квадратных метров, количество выставочных стендов — около 100, в том числе экспозиции Республики Беларусь, Венесуэллы, Малайзии, Монголии, Узбекистана, Кубы и других стран.

Международный форум «Путешествуй!» проводится с целью создания единой глобальной коммуникационной площадки международного уровня, объединяющей представителей органов власти, туристического бизнеса и ведущих экспертов для обсуждения актуальных вопросов государственной политики и инвестиционного климата в сфере туризма.

Организатор форума — фонд Росконгресс совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации при поддержке правительства Российской Федерации и комитета по туризму города Москвы.