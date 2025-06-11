Туризм

Петербург, Ленинградская и Псковская области подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма

Главы Петербурга, Ленинградской и Псковской областей 20 июня подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма; речь о продвижении межрегионального туристского маршрута, посвященного 225-летию со дня рождения Пушкина.

На пресс-подходе губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что с Ленобластью город давно работает как одна агломерация.

«Что касается Псковской области, мы сейчас подписали соглашение, которое нам дает возможность объединить усилия трех субъектов федерации. То есть мы расширяем нашу агломерацию совместно с другими субъектами Северо-Западного федерального округа», — уточнил он.

Губернатор вспомнил о презентации накануне проекта ВСМ, которая позволит добираться до Великого Новгорода за 29 минут.

«Тот проект, который называется "Серебряное ожерелье", прекрасно вписывается во все эти наши действия», — добавил губернатор.

Об этом проекте сказал и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в контексте межрегионального туризма: «Это не только Пушкинский маршрут, это и "Серебряное ожерелье", которое связывает вообще практически все регионы Северо-Запада».

Об участии в «полпредском» проекте заявил и глава Псковской области Михаил Ведерников.

Межрегиональный историко-культурный туристический проект «Серебряное ожерелье России» развивается с 2012 года по поручению президента страны, в него входят 11 субъектов. Объединение их под единым брендом делает продвижение «Серебряного ожерелья» как макрорегиона более простым и понятным как для российских, так и для иностранных туристов, пишет Фонтанка.ру.

Сегодня в рамках проекта разработано три мастер-плана, с помощью которых путешественники могут разработать собственные маршруты: «Из Москвы в Санкт-Петербург», в который входят Петербург, Ленинградская, Новгородская, Псковская области и Республика Карелия, «Русский Север» — Вологодская, Архангельская, Мурманская области и также часть Карелии и «Русская Балтика» — Калининградская область.