Петербург, Ленинградская и Псковская области подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма

Главы Петербурга, Ленинградской и Псковской областей 20 июня подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма; речь о продвижении межрегионального туристского маршрута, посвященного 225-летию со дня рождения Пушкина.
На пресс-подходе губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что с Ленобластью город давно работает как одна агломерация.
Губернатор вспомнил о презентации накануне проекта ВСМ, которая позволит добираться до Великого Новгорода за 29 минут.
«Тот проект, который называется "Серебряное ожерелье", прекрасно вписывается во все эти наши действия», — добавил губернатор.
Об этом проекте сказал и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в контексте межрегионального туризма: «Это не только Пушкинский маршрут, это и "Серебряное ожерелье", которое связывает вообще практически все регионы Северо-Запада».
Об участии в «полпредском» проекте заявил и глава Псковской области Михаил Ведерников.
Межрегиональный историко-культурный туристический проект «Серебряное ожерелье России» развивается с 2012 года по поручению президента страны, в него входят 11 субъектов. Объединение их под единым брендом делает продвижение «Серебряного ожерелья» как макрорегиона более простым и понятным как для российских, так и для иностранных туристов, пишет Фонтанка.ру.
Сегодня в рамках проекта разработано три мастер-плана, с помощью которых путешественники могут разработать собственные маршруты: «Из Москвы в Санкт-Петербург», в который входят Петербург, Ленинградская, Новгородская, Псковская области и Республика Карелия, «Русский Север» — Вологодская, Архангельская, Мурманская области и также часть Карелии и «Русская Балтика» — Калининградская область.