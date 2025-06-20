Плавучие бани появятся в новом загородном парке-отеле в Бежаницком округе

Одобрен проект строительства загородного парка-отеля «Дубец» на берегу озера в Бежаницком муниципальном округе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Фонде инвестиционного развития региона, проект предусматривает строительство целого комплекса.
Изображение здесь и далее: Фонд инвестиционного развития Псковской области
Инвестпроект парка-отеля «Дубец», поддержанный правительством Псковской области на прошедшем Совете по инвестициям, откроет новые горизонты гостеприимства на берегах живописного озера, уверены в фонде.
Что будет входить в комплекс:
Общественное пространство для всех потребностей:
Для кого будет создан «Дубец»:
Планируемый срок создания нового пространства: 2028 год.
Инвестпроект находится на сопровождении фонда инвестразвития, инвестору оказывается поддержка в изменении категории земельного участка и получении его в аренду без торгов.