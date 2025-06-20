Туризм

Плавучие бани появятся в новом загородном парке-отеле в Бежаницком округе

Одобрен проект строительства загородного парка-отеля «Дубец» на берегу озера в Бежаницком муниципальном округе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Фонде инвестиционного развития региона, проект предусматривает строительство целого комплекса.

Изображение здесь и далее: Фонд инвестиционного развития Псковской области

Инвестпроект парка-отеля «Дубец», поддержанный правительством Псковской области на прошедшем Совете по инвестициям, откроет новые горизонты гостеприимства на берегах живописного озера, уверены в фонде.

Что будет входить в комплекс:

127 домов разных типов, включая стандартные номера, апартаменты и частные коттеджи для круглогодичного проживания.

Ресторан на 116 мест с летней террасой и видом на озеро.

Спортивный комплекс с бассейном, тренажерами и футбольными полями, а также банно-СПА зона для восстановления сил после активного дня.

Общественное пространство для всех потребностей:

Коворкинг и конференц-залы для деловых встреч, конференций и тимбилдингов.

Детские зоны с игровыми комнатами и площадки для маленьких гостей.

Плавучие бани - настоящий российский отдых на воде.

Для кого будет создан «Дубец»:

Туристы и путешественники. Любители природы и активного отдыха со всей России смогут найти здесь всё необходимое для наслаждения отдыхом в гармонии с окружающей природой.

Корпоративные, творческие и социальные мероприятия: значимые события и встречи для самых разных компаний.

Планируемый срок создания нового пространства: 2028 год.

Инвестпроект находится на сопровождении фонда инвестразвития, инвестору оказывается поддержка в изменении категории земельного участка и получении его в аренду без торгов.