Туризм

Парк-отель «Дубец» стоимостью 2 млрд рублей построят в Бежаницком округе

Парк-отель «Дубец» возведут на берегу озера в Бежаницком муниципальном округе. Заключение соглашения для реализации инвестиционного проекта одобрили на областном Совете по инвестициям под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Проект предполагает строительство парк-отеля «Дубец» на берегу озера в Бежаницком муниципальном округе. На территории расположится 127 домов трех типов для круглогодичного проживания на 746 мест, ресторан с летней террасой, спортивный и банный комплексы, СПА.

Планируемый объем инвестиций составляет почти 2 млрд рублей. В рамках реализации проекта планируется создать 72 рабочих места.

Еще одна туристическая локация появится в Печорах. Инвестор построит в старинном здании апарт-отель на шесть номеров с авторским дизайном и воссоздаст его исторический облик.

Участники Совета также рассмотрели проект кооператива «Маяк» по развитию сельских территорий деревни Синицы в Палкинском муниципальном округе. Инвестор планирует создать единую кооперацию для взаимовыгодного сотрудничества, что позволит развивать поселение, где живут и работают члены кооператива и сотрудники предприятий.

Помимо этого, Советом одобрено предоставление государственной поддержки в виде налоговой льготы на имущество для ООО «ВСГЦ», проект которого касается строительства завода по переработке мясосырья в Великолукском районе.