Россия прорабатывает запуск группового безвизового туробмена с Вьетнамом

В России прорабатывают механизм группового туристического обмена с Вьетнамом, в Минэкономразвития РФ готовят проект межправительственного соглашения. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
Он отметил, что пока между Россией и Вьетнамом действует одностороннее соглашение, в рамках которого для россиян действует безвизовый режим въезда на срок пребывания до 45 дней, пишет «Интерфакс».
В свою очередь, гражданам Вьетнама сейчас доступно оформление электронной визы в Россию на срок до 30 дней.
«В планах - попробовать объединить безвизовые возможности и позволить вьетнамским туристам в более упрощенном режиме посещать нашу страну», - добавил Кондратьев.
Как сообщалось, министр экономического развития РФ Максим Решетников и министр культуры, спорта и туризма Вьетнама Нгуен Ван Хунг подписали в Москве меморандум о сотрудничестве в сфере туризма до 2030 года, цель которого – нарастить турпоток между двумя странами.