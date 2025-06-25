Туризм

Основные проблемы Пскова перечислил Антон Мороз

Нехватка мест туристической инфраструктуры, состояние дорог и инженерных сетей - основные проблемы Пскова. Таким мнением поделился победитель праймериз «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз в рамках пресс-конференции в объединенном пресс-центре ПЛН и радио ПЛН FM (102,6 FM).

«Для меня Псков разделился на два города - центр и то, что находится за его пределами. Проблемы у этих двух локаций совершенно разные. Центр - это место притяжения, где есть, что показать, где множество визитных карточек. Для центра есть проблема - нехватка мест обустройства туристического бытия. Не хватает отелей. Я сейчас вынужден селиться в отелях, и часто нет мест. Больше стало мест, где могут качественно и вкусно накормить, показать кухню», - сказал Антон Мороз.

Он отметил, что подобная проблема существует и за пределами центра города. Победитель праймериз выделил также проблемы с инженерными сетями.

«Огромные проблемы с инженерными сетями. Это большая проблема, которую нужно решать. С этим можно работать - нужно обследовать ливневую канализацию, смотреть, где нет сбора водоотвода. Существуют определенные проблемы с дорожной инфраструктурой, особенно в отдаленных от центра районов. Она решается, но и работать с ней нужно продолжать, чтобы все дорожные покрытия соответствовали нормативам и служили более долгий срок. Вне города - это отопительные вопросы и вопросы, связанные с ЖКХ. Котельные до сих пор зачастую используют дровяное отопление. Нужно заниматься газификацией и улучшать эту ситуацию», - добавил Антон Мороз.