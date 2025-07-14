Туризм

Средняя стоимость тура за границу для россиян достигла 156 000 рублей

Средняя стоимость тура за границу для россиян выросла за год на 17% и достигла 156 000 рублей на двоих, свидетельствуют данные OnlineTours. Лидером рынка зарубежного отдыха для россиян остается Египет — его доля в общем объеме продаж составила 41%.

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Средняя стоимость пакетного тура за границу для россиян в первом полугодии 2025 года увеличилась на 17% по сравнению с тем же периодом 2024 года и достигла 156 000 рублей на двоих, свидетельствуют данные агрегатора OnlineTours.

При этом общее число бронирований выросло на 23%, пишет Forbes.

Лидером рынка зарубежного отдыха для россиян остается Египет — его доля в общем объеме продаж достигла 41%. Особенно популярной является бухта Шаркс Бей в Шарм-эль-Шейхе — поток российских туристов туда вырос на 242% при том, что цены не изменились и сохранились на уровне в 170 000 рублей на двоих. В Хургаде число туристов выросло на 105%, а средний чек снизился на 8% — до 121 600 рублей за двоих.

Турецкое направление с долей в 29% занимает второе место среди россиян, несмотря на устойчивый рост цен. Средний чек тура в Белек вырос за год на 12% и достиг 239 000 рублей. Кемер остается лидером по посещаемости среди россиян — более 8% от всех туров в Турцию. Средняя стоимость поездки туда составила 129 000 рублей на двоих.

Средняя стоимость тура в ОАЭ увеличилась на 9% год к году и достигла 157 000 рублей. Средняя цена поездки в Таиланд снизилась на 3% по сравнению с первым полугодием 2024 года и составила 177 000 рублей.

При этом, следует из данных OnlineTours, цены на ключевых направлениях внутреннего туризма — Сочи и Крым — выросли год к году на 25%, стоимость среднего чека достигла 59 000 рублей. При этом стоимость отдыха в Красной Поляне увеличилась на 60% и достигла 57 000 рублей, а турпоток вырос на 26%.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) такого существенного роста турпотока в Сочи и на Красную Поляну в этом году не заметили. Возможно, это связано с тем, что OnlineTours специализируется на зарубежных турах, пояснил Forbes вице-президента АТОР Сергей Ромашкин. На них у агрегатора приходится 85–90% продаж, сообщили Forbes в компании. Поэтому на их статистику по России мог сильно повлиять, например, один забронированный дорогой лакшери-тур, считает Ромашкин.

По данным АТОР, с 1 мая по 30 июня турпоток на Красную Поляну упал на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года, туры подорожали на 4%, средний чек на отели составляет 5500 рублей в сутки, 11 000 рублей на двоих. В Сочи количество туристов снизилось на 15%, в прибрежной зоне — на 4%, цены выросли на 16%.