Туризм

Назван топ-5 самых востребованных туристических направлений в РФ в 2025 году

В 2025 году наиболее востребованными направлениями для российских туристов, по данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), оказались Краснодарский край, Северная столица, столичный регион, полуостров Крым и Калининградская область.

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе поделилась этой информацией с представителями СМИ. Она отметила, что сразу за первой пятёркой следует Ставрополье, где также наблюдается значительный приток отдыхающих, пишет RuNews24.ru.

В числе регионов, демонстрирующих растущий интерес со стороны туристов, Ломидзе особо выделила Дагестан. По её словам, ежегодный рост числа посещающих республику путешественников достигает 30–40%, и текущий сезон не является исключением. Туристов привлекают не только берега Каспийского моря, но и горные тропы, а также древние города, такие как Дербент.

Вместе с тем эксперт отметила, что развитие туристической инфраструктуры в республике несколько отстаёт от растущего спроса. Однако это не останавливает путешественников, готовых закрыть глаза на некоторые временные неудобства ради разнообразия впечатлений и уникальных природных красот.