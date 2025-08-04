Туризм

Союз «ТПП Псковской области» в июле открыл «Центр самооценки для средств размещения»

Союз «Торгово-промышленная палата Псковской области» в июле открыл «Центр самооценки для средств размещения», сообщили Псковской Ленте Новостей в ТПП.

Специалисты центра оказывают консультационную помощь при прохождении процедуры классификации средств размещения: гостиниц (мотелей, апарт-отелей, хостелов), санаториев, баз отдыха (глэмпингов) и кемпингов. Для всех поименованных средств размещения действует обязательная классификация с 1 января 2025 г. Классификация проводится в 2 этапа: первый этап (обязательный для всех средств размещения) называется «самооценка»; второй этап – оценка для присвоения соответствующей категории - «звёзд» для гостиниц по желанию.

В итоге «самооценки» средство размещения попадает в Единый реестр классифицируемых средств размещения, который администрируется Росакредитацией.

Средства размещения, которые не прошли самооценку не смогут законно работать, также не смогут размещаться и рекламироваться на сайтах-агрегаторах. Важно уточнить, что с 6 сентября вступают в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях, где установлены штрафы за работу средств размещения, которые не внесены в Единый реестр классифицированных средств размещения (далее-реестр). Штрафы для юридических лиц составляет от 300-450 тысяч рублей. Повторное нарушение этого требования приведёт к штрафу от всего финансового оборота компании-владельца. До первого сентября остаётся мало времени, поэтому для системной информационной поддержки и действенной практической помощи владельцам гостиниц по вхождению в реестр «Центр по самооценке» ведет с ними интенсивную работу, да бы не попасть на ограничения в деятельности и штрафы.

Штрафы так же могут быть наложены на юридических лиц от 100 до 150 тысяч рублей на должностное лицо от 30 до 40 тысяч рублей) за недостоверную рекламу в названии, или несоответствие типу и (или) категории, указанной в Едином реестре классифицированных средств размещения при внесении в него данных владельцем.

Министерство по туризму Псковской области имеет право посещать средства размещения и проверять достоверность информации, которую владелец или уполномоченное им лицо разместили в реестре об своём объекте в ходе самооценки. Приостановление, возобновление или прекращение действия классификации средства размещения осуществляется министерством по туризму Псковской области.

Приостановка, возобновление и прекращение действия категории (звездности), которая присвоена средству размещения уполномоченной аккредитованной организацией, производится организацией, которая присвоила категорию средству размещения или органом по аккредитации по рекомендации «Совета по классификации средств размещения» при Росакредитации.

Союз «ТПП Псковской области» - единственная в нашем регионе организация, которая аккредитована министерством экономического развития и работает в области классификации гостиниц с 2014 года. В штате палаты работают шесть аттестованных специалистов по классификации средств размещения. За период с 14 января по 10 августа 2025 года получили консультации по самооценке уже 92 средства размещения из Псковского региона и 56 объектов из других регионов РФ. «Наша задача - оказание практической помощи каждому владельцу средства размещения, с целью оформления необходимых документов для занесения данных и необходимых сведений в реестр, для их дальнейшей легальной деятельности. Следует добавить, что "Центр самооценки" также был создан на основании письма руководителя Росакредитации в адрес президента ТПП РФ с просьбой о его создании с целью вовлечения в процесс своевременной классификации максимального числа владельцев средств размещения», - рассказали в союзе.

Задача «Центра» также помочь владельцам бизнеса адаптироваться к новым нормативным требованиям и изменениям в ходе классификации средств размещения. Возглавляет центр самооценки Екатерина Гребенькова, имеющая практический опыт работы в классификации средств размещения 10 лет.

В городе Великие Луки работает офис «Торгово-промышленной палаты Псковской области», где активно консультируют владельцев гостиниц, глэмпингов, кемпингов.

Обращения можно направить по телефону: 8 (8112) 29-11-92 и на электронную почту: delo@chamberpskov.ru.