Туризм

«Кузница»: Детский отдых как особый вид городской инфраструктуры и часть туризма – это реально? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Кузница», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 12 августа. Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

На дворе середина августа. Сезон летних детских каникул клонится к закату, но время еще есть. Другой вопрос – а есть ли в нашем регионе соответствующая инфраструктура? Имеются в виду не загородные лагеря, детские игровые и спортивные дворовые площадки, а именно комплекс объектов, отвечающих современным запросам детей и молодежи. Парки аттракционов, в которых год от года меняется концептуальная составляющая, обновляются и дополняются элементами с учетом тенденций времени и запросов посетителей. Но это, скорее, характеристики инфраструктуры мегаполисов.

В Москве, Петербурге и некоторых других городах парки аттракционов посещают не только жители, но и туристы. В Пскове в Летнем саду – выставка артефактов детского отдыха 80-х годов прошлого века. Детский парк новее, но полупустой и ориентирован да маленьких детей. Скейт-парки – хорошая новация, но для понятия «инфраструктура» их недостаточно. А вот модный парк «Волшебная гора» уже ближе к обозначенной теме. Будет ли он развиваться? Как превратить территорию с набором аттракционов в место отдыха детей и подростков на протяжении большей части года? Насколько это выгодная инвестиция в плане финансов и вложения в будущее наших детей?

Эти и другие вопросы мы сегодня обсудили с нашим экспертом – инвестором проекта по строительству парка аттракционов «Волшебная гора», директором компании «АИК» Александром Терентьевым.