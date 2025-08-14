Туризм

«Беседка»: Как живут профсоюзные здравницы? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 14 августа.

Гость студии — председатель Псковского областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов.

В пик летнего отдыха и высокого туристического сезона псковские профсоюзы ассоциируются, в том числе, с санаторным отдыхом. Что такое «профсоюзный отдых»? Насколько он популярен среди членов профсоюзов и среди обычных граждан? Что предлагают здравницы? Об этом с гостем студии поговорила ведущая Любовь Кузнецова.