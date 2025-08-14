Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
инфографика регистрируем ТОС
Последний шанс успеть на вечер романсов
отель «Покровский» продаёт «лотерейные билеты»?
Псков летние террасы
вкусно и полезно плавленый сыр
ПЛН 25 лет
Господин Рейтингомер
Три кита успеха
нацпроект «Молодёжь и дети»
Задержание ректора ПсковГУ
Чем трактор лучше ламборджини
 
 
 
ещё Туризм 14.08.2025 16:150 «Беседка»: Как живут профсоюзные здравницы? ВИДЕО 14.08.2025 16:150 «Беседка»: Как живут профсоюзные здравницы? ВИДЕО 14.08.2025 15:160 За полгода псковские санатории и базы отдыха посетили 26,7 тысячи отдыхающих 14.08.2025 12:560 Игорь Иванов: Услуги в профсоюзных санаториях оказывают на самом высоком уровне 14.08.2025 12:330 В Сочи и Туапсе отправляются члены псковских профсоюзов 14.08.2025 12:040 Начинается видеотрансляцию программы «Беседка»: Как живут профсоюзные здравницы?
 
 
 
Самое популярное 07.08.2025 13:481 На Кубани от отравления чачей погиб мужчина из Пскова 07.08.2025 11:250 Появились фото с места ДТП с погибшими детьми в Гдовском районе 08.08.2025 11:121 Назначен новый замначальника УМВД России по Псковской области 08.08.2025 11:161 Экс-ректора ПсковГУ Наталью Ильину проверят на хищение средств из нацпроекта 10.08.2025 12:150 Девушка выпала из окна на улице Юбилейной в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Туризм

«Беседка»: Как живут профсоюзные здравницы? ВИДЕО

14.08.2025 16:15|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 14 августа. 

Гость студии — председатель Псковского областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов. 

В пик летнего отдыха и высокого туристического сезона псковские профсоюзы ассоциируются, в том числе, с санаторным отдыхом. Что такое «профсоюзный отдых»? Насколько он популярен среди членов профсоюзов и среди обычных граждан? Что предлагают здравницы? Об этом с гостем студии поговорила ведущая Любовь Кузнецова. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Беспокоят ли вас участившиеся природные катаклизмы и аномалии?
В опросе приняло участие 98 человек
14.08.2025, 16:150 «Беседка»: Как живут профсоюзные здравницы? ВИДЕО 14.08.2025, 15:560 Псковичу не придется выплачивать оформленный мошенникам кредит до решения суда 14.08.2025, 15:530 Поверить или заменить счётчики газа в августе должны 255 абонентов в Псковской области 14.08.2025, 15:470 Вице-мисс Россия-2017 погибла в ДТП
14.08.2025, 15:450 Водители двух автомобилей пострадали в результате ДТП в Псковском районе 14.08.2025, 15:260 Суд отказал во взыскании почти 30 млн за допрасходы по ликвидации псковской свалки 14.08.2025, 15:170 Пенсионер погиб при падении из окна в Пыталово 14.08.2025, 15:160 За полгода псковские санатории и базы отдыха посетили 26,7 тысячи отдыхающих
14.08.2025, 15:020 Пскович получил «серебро» на первенстве России по воднолыжному спорту 14.08.2025, 14:530 Варламову* вынесли приговор за распространение фейков об армии 14.08.2025, 14:460 До +27 градусов и переменная облачность ожидаются в Псковской области 15 августа 14.08.2025, 14:410 В Стругокрасненском округе пропал мужчина в чёрной длинной куртке
14.08.2025, 14:350 День в истории ПЛН. 14 августа 14.08.2025, 14:260 В Новоржевском муниципальном округе проектируют газовую котельную 14.08.2025, 14:060 Детский фонд в рамках акции уже сформировал 600 наборов для псковских школьников 14.08.2025, 13:590 В музее-заповеднике «Изборск» прошел обряд освящения меда
14.08.2025, 13:530 ИТ-холдинг Т1 внедрит платформу «Сфера» в группе компаний «Магнезит» 14.08.2025, 13:520 На «Выходных в Пушкинской деревне» можно побывать за госсчёт 14.08.2025, 13:440 Интерактив: Крик души из Военного городка в Крестах 14.08.2025, 13:400 В Доме офицеров Пскова 14 августа откроется выставка Международного центра Рерихов
14.08.2025, 13:280 В преддверии празднования Дня города в Новоржеве прошёл субботник 14.08.2025, 13:140 День картофельного поля отмечают в Псковской области. ФОТО 14.08.2025, 13:120 Фотофакт: Закончен ремонт примыкания дороги на кладбище «Крестовское» к трассе «Р-23» 14.08.2025, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: А нужен ли «берег турецкий»?
14.08.2025, 12:560 Игорь Иванов: Услуги в профсоюзных санаториях оказывают на самом высоком уровне 14.08.2025, 12:540 Названы самые востребованные в Псковской области профессии 14.08.2025, 12:440 «Дневной дозор»: Нужны ли штрафы за шум пылесоса в квартире в вечернее время? 14.08.2025, 12:430 Три человека пострадали при столкновении двух машин в Пскове на Ленинградском шоссе
14.08.2025, 12:410 Гребец из Псковской области получил «бронзу» на первенстве России 14.08.2025, 12:360 Водитель фургона при перестроении травмировал мотоциклиста в Пскове 14.08.2025, 12:360 Встреча Путина и Трампа пройдет в Анкоридже 15 августа 14.08.2025, 12:330 В Сочи и Туапсе отправляются члены псковских профсоюзов
14.08.2025, 12:280 Тренер из Псковской области вышла в полуфинал проекта «СпортТрек» 14.08.2025, 12:140 Аферисты предлагали жителям Псковской области услуги интимного характера 14.08.2025, 12:070 Игорь Шатурный: Окружные конференции «НОСТРОЙ» играют важную роль в формировании позиций строителей 14.08.2025, 12:040 Начинается видеотрансляцию программы «Беседка»: Как живут профсоюзные здравницы?
14.08.2025, 11:550 «Вольный ветер» и театр огня выступят на закрытии псковского праздника «Воевода Шуйский» 14.08.2025, 11:490 «Три мудреца»: А нужен ли «берег турецкий»? 14.08.2025, 11:470 В Псковском музее-заповеднике пройдет акция «Моей Отчизны флаг» 14.08.2025, 11:400 «Зверьё моё»: Жизнерадостное облачко, или Что нужно знать о самоедах. ВИДЕО
14.08.2025, 11:310 Сельскохозяйственная ярмарка состоится в Псковском районе 20 сентября 14.08.2025, 11:250 Антон Мороз: Все регионы СЗФО представлены в Пскове на конференции «НОСТРОЙ» 14.08.2025, 11:110 Юные псковичи переосмыслят сцены из российского кино 14.08.2025, 11:040 МегаФон обнулит трафик на сайты новостей на время саммита Россия — США
14.08.2025, 11:000 Сергей Вострецов: Мошенники изучают психологию пожилых людей 14.08.2025, 10:500 Всё лучшее им: как нацпроект «Молодёжь и дети» меняет жизнь псковичей 14.08.2025, 10:400 Пушкинская «Болдинская осень» на два дня случилась в «Михайловском». ФОТО 14.08.2025, 10:300 Задолженности за ЖКУ обсудили в Островском районе
14.08.2025, 10:300 Волонтеров ищут организаторы старта «5 верст» в Пскове для субботнего забега 14.08.2025, 10:200 В РФ утвердили два варианта произношения слов «миллион» и «миллиард» 14.08.2025, 10:100 В Псковской области насчитали 14,4 тысячи пчелиных семей 14.08.2025, 09:580 Больше всего скучают по работе в отпуске псковские дизайнеры, учителя и врачи — опрос 
14.08.2025, 09:480 «Беседка»: Как живут профсоюзные здравницы? 14.08.2025, 09:380 Возгорание в квартире жилого дома ликвидировали в Невеле  14.08.2025, 09:300 Спрос на курьеров начал снижаться 14.08.2025, 09:150 Учителя назвали основные причины увольнения из школы
14.08.2025, 09:000 Мужчина с двойным гражданством осужден за попытку провезти наркотики через госграницу в Псковской области 14.08.2025, 08:420 На перекрестке улицы Юбилейной и Рижского проспекта в Пскове не работает светофор 14.08.2025, 08:400 Ученые из России помогут возродить вымерших морских львов 14.08.2025, 08:200 Россиянам будет запрещено держать дома трехкоготных мягкотелых черепах
14.08.2025, 08:000 Всемирный день ящерицы отмечают сегодня 14.08.2025, 07:300 Юрист предупредила о мошенниках при покупке жилья на вторичном рынке 14.08.2025, 07:000 Медовый Спас отмечают 14 августа 13.08.2025, 23:050 Принесение мощей святителя Тихона и концерт в Псковском кремле. ФОТОРЕПОРТАЖ
13.08.2025, 23:000 Онлайн-вебинар о взыскании налоговой задолженности проведут для псковичей 13.08.2025, 22:550 Концерт к 100-летию со дня кончины святителя Тихона прошел в Пскове. ФОТО 13.08.2025, 22:000 Эксперт рассказал, как стрессы формируют наши привычки и здоровье 13.08.2025, 21:400 В России утвердили первый ГОСТ для фермерской продукции
13.08.2025, 21:290 ФК «Псков» проиграл «Тосно» и выбыл из первенства СЗФО 13.08.2025, 21:251 Финалисты кадровой программы «Герои земли Псковской» прошли этап профориентации 13.08.2025, 21:200 ТОСы Псковского района благоустроили братские захоронения и воинские мемориалы 13.08.2025, 21:000 426 проб хлебобулочных изделий исследовал Роспотребнадзор в Псковской области
13.08.2025, 20:400 Автомобильное движение через железнодорожный переезд ограничат 13 и 14 августа в деревне Моглино Псковской области 13.08.2025, 20:200 В Псковской области увеличилась площадь зарастания борщевиком Сосновского 13.08.2025, 20:050 Мотоциклист попал в ДТП на улице Юбилейной в Пскове 13.08.2025, 20:000 Водителя наказали за дерзкое нарушение ПДД на Четырех углах в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru