Псковская область стала лидером по годовому приросту турпотока на Северо-Западе

Псковская область стала лидером по годовому приросту турпотока в Северо-Западном федеральном округе в 2025 году, сообщили в пресс-службе Северо-Западного ГУ Банка.

Отмечается, что в декабре 2025-го — январе 2026 года потребительская активность на Северо‑Западе росла умеренными темпами после охлаждения спроса в ноябре. Поддержку потреблению оказывала туристическая сфера: загрузка отелей в отдельных регионах округа была близка к максимальной.

Пресс-служба также рассказала о расширении инфраструктуры гостеприимства: в конце 2025 года в Новгородской области открылся новый корпус лечебного курорта, в Мурманской области — бутик‑отель, а в Карелии строится современный туристический комплекс.

Напомним, в 2025 году туристический поток в Псковскую область увеличился на 14,5% по сравнению с 2024 годом и превысил 480 тысяч поездок. По информации министерства туризма региона, такой рост стал возможен благодаря системной работе по развитию туристической инфраструктуры и активному продвижению области.