Туризм

Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: «Рождество начинается здесь»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Совсем скоро Псков станет настоящей рождественской столицей благодаря проекту «Рождество начинается здесь». Об основных целях, сути и направлениях реализации проекта, а также о грядущем преображении областной столицы к новогодним и рождественским праздникам в студии «ПЛН FM» расскажет председатель комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию администрации города Пскова Кристина Кобызь. Также ведущий Артем Татаренко поговорит с ней о развитии туризма в Пскове.

Телефон прямого эфира — 56-73-72.