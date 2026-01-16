РЖД увеличат тарифы на билеты на поезда

С 2026 года для пассажиров российских железных дорог вступает в силу сразу несколько изменений: вырастут тарифы на билеты и сервисные услуги, на отдельных маршрутах появится возможность посадки по биометрии, а для детей изменятся правила оформления поездок за границу. Нововведения затронут как внутренние, так и международные направления и будут вводиться поэтапно.

В 2026 году стоимость билетов в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования возросла. В соответствии с распоряжением правительства, с 1 декабря 2025 года тарифы были проиндексированы на 11,4%.

Кроме того, РЖД утвердили сезонные коэффициенты на перевозки в поездах дальнего следования. Наибольший рост тарифов ожидается в период с мая по середину сентября — от 11 до 20%. На 15% индекс уменьшится 12–19 января, а также в промежутке с 5 ноября по 24 декабря 2026 года.

Кроме того, с 1 января увеличилась стоимость ряда сервисных услуг в вагонах повышенной комфортности, включая постельное белье, плед, печатную продукцию и дорожный набор, пишут «Известия».

В купейных вагонах классов обслуживания 2Ф и 2Х стоимость полного комплекса сервисных услуг в 2026 году составит 805 рублей, в вагонах с местами для сидения классов 1Р и 1Ж — 1244 рубля. В люксе класса 1А (купе «Империал») цена достигнет 43 тысяч рублей.

В I квартале 2026 года РЖД планируют запустить возможность посадки на поезда по биометрии. Сервис будет действовать на поездах «Ласточка» из Москвы в Нижний Новгород, Иваново и Кострому.

Пассажирам необходимо заранее зарегистрировать свои данные в банках, которые подключены к Единой биометрической системе, или с помощью выездной регистрации операторов.

С 20 января купить билеты на поезда, следующие в другие страны, для детей младше 14 лет будет невозможно по свидетельству о рождении. Пересечь границу можно только по загранпаспорту. Те, кто выехал из России до вступления правил в силу, смогут вернуться по свидетельству о рождении.