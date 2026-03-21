Отдых в Египте этим летом: названы цены на недельные туры в Хургаду и Шарм-эш-Шейх

Отдых в Хургаде летом для российских туристов при раннем бронировании обойдется в 145-150 тысяч рублей на двоих за неделю в четырехзвездочном отеле с перелетом, а в Шарм-эш-Шейхе — от 160 тысяч, рассказал генеральный директор туроператора «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.
По его словам, Шарм-эш-Шейх располагает большим выбором отелей, однако цена отдыха здесь не сильно выше Хургады: «Я думаю, где-то начиная от 160 тысяч рублей можно отдохнуть в all-inclusive вдвоем на неделю».
Он также подчеркнул, что долететь до курортов Египта можно прямыми рейсами. Так перелет в Хургаду будет составлять почти шесть часов, в Шарм-эш-Шейх — 5 или 5,5 часов, а в Аламейн — менее пяти часов.