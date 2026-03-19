Команда Псковской области представила в «Сенеже» проект развития туризма «Глобус села Ашево»

В мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» подвели итоги второго потока образовательной программы «Школа муниципальных команд». Псковскую область в финале программы представила команда администрации Бежаницкого муниципального округа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Главы муниципалитетов и их управленческие команды из 16 регионов России представили проектные инициативы, над которыми работали с октября прошлого года. Команда из Псковской области представила на программе «Школа муниципальных команд» проект «Глобус села Ашево», нацеленный на развитие сельского туризма и культурной жизни через объединение истории, природы и активного участия жителей.

Бежаницкий округ — край партизанской славы, а село Ашево расположено на старинном Белорусском тракте, связывающий Санкт-Петербург и Великие Луки, в живописной холмистой местности с богатым культурным наследием. «Глобус села Ашево» предлагает сделать село заметной точкой на туристической карте Псковской области. Ядро проекта — гибридная туристическая система, которая объединяет интерактивную цифровую карту и физический макет села с нанесением ключевых объектов. Каждая локация — от интерактивной площадки партизанского мастерства до частного зверинца — будет иметь свою карточку с фото, GPS-координатами, описанием и контактами. Это поможет гостям легко ориентироваться, планировать маршруты, а также «увозить с собой» часть впечатлений в виде сувенирной продукции и цифрового контента.

Отдельное направление проекта — создание тематического Центра партизанского мастерства. Здесь планируются расположить информационные щиты, обустроить партизанскую землянку, в которой будут проводиться интерактивные занятия и мастер классы с рассказом о партизанской истории края живым и понятным языком. В маршрут также войдут частный зверинец с зонами детского отдыха, точками питания, инсталляция «Сожженные деревни», обзорная фотобашня, объекты культурного наследия и новые торговые площадки для местных мастеров и фермеров. Такой маршрут позволит гостям провести в Ашево не один час, а полноценный день, совмещая познавательный, семейный и природный туризм.

«Для нас важно, чтобы село Ашево воспринималось не как точка на карте, а как живое пространство, где встречаются история, природа и люди. Проект "Глобус села Ашево" позволяет собрать в одну систему то, что у нас уже есть: партизанское наследие, уникальный ландшафт, частный зверинец, инициативу местных мастеров и предпринимателей. Мы создаем и цифровую карту, и физический макет, развиваем Центр партизанского мастерства, продумываем маршруты и инфраструктуру для гостей. Благодаря участию в "Школе муниципальных команд“ мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия — страна возможностей" мы оформили эту идею в понятный проект с дорожной картой, партнерами и измеримыми результатами. Уверена, что "Глобус села Ашево" поможет привлечь туристов, поддержать местный бизнес и укрепить чувство гордости жителей за свою территорию», — отметила глава Бежаницкого муниципального округа Елена Иванова.

В рамках проекта уже заключены ключевые соглашения с местными предпринимателями о кооперации в сфере культурных и туристических услуг, проведена инвентаризация имущества и земельных участков в селе — это станет основой для точного макета и цифровой карты. Стартовала разработка визуальной карты села.

Параллельно ведутся работы по уборке и ремонту дорог, что повышает комфорт и безопасность повседневной жизни жителей, разрабатывается проект по модернизации уличного освещения. Учреждения культуры округа и Ашевская средняя школа планируют внедрять новые форматы — экскурсии, мастер классы, фестивали, спортивные и творческие мероприятия. Ожидается, что развитие маршрута и сопутствующей инфраструктуры даст дополнительный импульс сувенирной торговле, экотуризму и сфере питания, создаст новые рабочие места и увеличит доходы местных жителей и предпринимателей.

Обучение в «Школе муниципальных команд» строилось вокруг практических задач муниципалитетов и включало три модуля: первый был посвящен искусственному интеллекту и цифровым решениям, второй — креативной экономике, а финальный модуль — развитию экспортного потенциала территорий. Его ключевым этапом стала защита проектных инициатив, направленных на развитие территорий и улучшение качества жизни граждан. Над этими решениями команды вместе с экспертами «Сенежа» работали на протяжении полугода.

«Во втором потоке "Школы муниципальных команд" 72 управленца из 16 регионов России в течение пяти месяцев работали над проектами развития своих территорий. Среди них — инициативы в сфере городской среды, поддержки семей, развития локальной экономики, туризма и цифровых сервисов для жителей. В ходе программы участники оформили свои идеи в понятные управленческие решения — с расчетами, ответственными исполнителями и шагами реализации. Такой подход позволяет быстрее запускать проекты в работу и добиваться конкретных изменений в муниципалитетах», — отметил первый проректор мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Сергей Бочаров.

После презентации проектных инициатив участников ждет работа с трекерами — специалистами по проектному управлению, которые помогут довести каждый проект до реализации через методическое сопровождение, организацию работы и снятие стоп-факторов.

Программа «Школа муниципальных команд» президентской платформы «Россия — страна возможностей» реализуется совместно с администрацией президента РФ и Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ) и направлена на повышение компетенций руководителей органов местной власти для более эффективного решения задач по комплексному развитию регионов. Партнерами также выступили ВШГУ Президентской академии и АНО «Диалог регионы».

Напомним, что первый выпуск «Школы муниципальных команд» прошел в феврале 2025 года. По его итогам созданы 18 «фабрик изменений», а мэры вместе с командами администраций разработали и уже реализуют 19 проектов преобразований на территориях — от восстановления инфраструктуры и повышения безопасности граждан до создания навигаторов занятости, развития городской среды и туристических маршрутов.