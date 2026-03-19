За здоровьем на природу: что предлагают псковские профсоюзные здравницы и базы отдыха

Отдых с оздоровительным уклоном в последнее время набирает популярность. Загородные базы отдыха и санатории - отличная альтернатива отпуску на море. Целительные силы природы и лечебные мероприятия - это то, что надо, чтобы набраться сил для трудовых подвигов. Совместить отдых с профилактикой заболеваний приглашают профсоюзные здравницы и базы отдыха.

О том, какие полезные услуги и интересный досуг предлагают они псковичам и гостям региона, узнала Псковская Лента Новостей.

Санаторий «Череха»

Санаторию «Череха» более 40 лет. Он находится в живописной лесопарковой местности в черте Пскова, на полуострове между реками Великая, Череха и Многа. Хвойные деревья, окружающие санаторий, делают воздух здесь невероятно чистым и свежим. Посещение курорта помогает восстановить защитные силы организма, предупредить обострение заболеваний.

Санаторий принимает пациентов круглогодично. К услугам отдыхающих - двухэтажный кирпичный корпус на 140 мест, все номера с удобствами.

Направления лечения: общая терапия, кардиология, неврология. Постинфарктные и постинсультные состояния.

Также в санатории можно остановиться без лечения по оздоровительной путевке.

Девиз санатория - «Сердце лечим сердцем». Помимо сердечного отношения персонала, пациентам помогают сохранить и укрепить здоровье многочисленные процедуры на основе минеральных вод и других природных факторов.

Какие лечебные процедуры можно пройти во время пребывания в санатории «Череха»?

Питьевое лечение минеральной водой

Черехинская вода богата ионами калия и магния, в которых так нуждаются наше сердце и сосуды. Питьевая минеральная вода - хлоридно-сульфатная, натриево-магниево-кальциевая с минерализацией 3,5 г/л - очень полезная. Но, как любое лекарство, принимать надо с осторожностью. Начинать водолечение советуют с 50 мл, постепенно увеличивая дозу.

Лечебные ванны

«Череха» по праву гордится своей водолечебницей. В 1979 году были пробурены скважины с минеральной водой, которые находятся прямо на территории учреждения. Глубина одной из скважин составляет более 700 метров. Она дает высококонцентрированную воду или рассолы для принятия лечебных ванн.

«Кедровая бочка»

«Кедровая бочка» - это уникальная мини-сауна, сделанная из древесины сибирского кедра. Процедуру с потрясающим оздоровительным и косметическим эффектом могут все отдыхающие санатория (при отсутствии противопоказаний).

Углекислые ванны

Углекислый газ оказывает положительное действие на центральную нервную систему и сердечно-сосудистую систему организма человека, причем эффект от такого действия продолжается долгое время. По отзывам пациентов, после курса ванн наблюдается значительное улучшение самочувствия. Процедуры имеют не только лечебный, но и косметический эффект. «Сухие ванны» - хорошее средство для улучшения цвета лица, борьбы с целлюлитом.

Лимфодренаж

Прессотерапия - одна из самых популярных аппаратных процедур: она помогает решать целый комплекс проблем, связанных со здоровьем: лишний вес, отечность, варикоз, низкий иммунитет, нарушение сна, хроническая усталость.

Помимо лечебно-профилактических услуг, санаторий предлагает комфортное размещение, здоровое питание и увлекательный досуг. На берегу реки Черехи оборудовано место для купания, детская площадка. Для отдыхающих проходятся экскурсионные программы,

концерты и вечера отдыха, мастер-классы.

Например, можно научиться чему-то новому на мастер-классах по вышивке. «Про пользу навыков вышивки можно говорить бесконечно, но самое главное - это мощный тренажер для головного мозга. Вышивка стимулирует нейропластичность - изучение новых движений или разбор сложной схемы заставляет мозг буквально прокладывать новые «дороги» между нейронами, формировать новые нейронные связи», - рассказали в санатории.

Санаторий «Череха» предлагает путевки с различным комплексом услуг - как с лечением, так и оздоровительные (питание +проживание+ оздоровительные спортивные мероприятия). Кроме того, ввиду исключительного местоположения санатория можно остановиться на короткий срок - до 3 дней.

Санаторий «Хилово»

Санаторий «Хилово» - один из старейших курортов в России, основанный в 1865 году.

Основной медицинский профиль здравницы - заболевания костно-мышечной системы, органов пищеварения, нервной системы, кровообращения, дыхания.

Гостям предлагается комфортабельное размещение в номерах различных уровней оснащенности. Номерной фонд санатория представлен категориями: «Эконом», «Стандарт», «Стандарт плюс», «Комфорт», «Малый семейный», «Домашний», «Семейный». Все номера с удобствами.

«Сейчас идёт ремонт в первом корпусе. Близится к завершению ремонт третьего этажа, где все номера будут выполнены в едином стиле. Для них приобретается новая мебель, современная, из качественных материалов», - рассказала главный врач санатория Женя Дудченко.

Лечение в санатории «Хилово» проводится с использованием природных лечебных факторов - минеральных вод и рассолов, а также сапропелевой грязи.

Какие услуги предлагает здравница?

Грязевые ванны

Для проведения процедур используется хиловская лечебная грязь, которая добывается со дна озера Лунево, находящегося в 12 км от санатория. Химические и органические компоненты, входящие в состав лечебной грязи, проникают через неповрежденную кожу в организм, а также эффективно действуют на рецепторы кожи. Лечебная грязь оказывает рассасывающее, противовоспалительное действие, нормализует тонус мышц, улучшает состояние кожи.

Лечение минеральной водой

В питьевой галерее санатория можно попить минеральной воды: холодной и теплой. Считается, что теплая полезнее. Хиловская лечебно-питьевая вода оказывает противовоспалительное, желчегонное и мочегонное действие.

Бальнеотерапия

Минеральные воды применяются в виде ванн, душей, обливаний, орошения. Бальнеотерапия возникла на основе гидротерапии – процедуры принятия ванн и душей с использованием обычной воды или различных активных веществ. Водные процедуры позитивно влияют на состояние сердечно-сосудистой и нервной систем, усиливают обмен веществ, налаживают работу органов дыхания, улучшают состояние кожи.

Физиотерапия

Лечение с помощью природных и физических факторов: тепла и холода, ультразвука, электрического тока, магнитного поля, лазера, ультрафиолетового, инфракрасного и других видов излучений. В том числе, пациентам доступны как традиционные, так и новейшие физиотерапевтические методики.

Санаторий приобрел для физиотерапевтического отделения высокоинтенсивное, высокотехнологичное оборудование. Например, высокоинтенсивный магнит.

«Высокоинтенсивная магнитотерапия используется для восстановления моторной деятельности, обезболивания, расслабления мышц, действует на болезненные точки. Аппарат показан при болях в спине, суставах, при нарушении нервной проводимости, мышечного тонуса. Также мы используем его в реабилитации после травм и переломов», - рассказала Женя Дудченко.

По словам главного врача, также для лечения очень востребован магнитотурботрон - физиотерапевтический аппарат, который создаёт бегущее магнитное поле с определёнными параметрами частоты и интенсивности. Он снижает давление, укрепляет иммунную систему, помогает справиться с воспалением.

Также популярна у пациентов карбокситерапия. «Это дозированное подкожное введение медицинского углекислого газа. Он улучшает кровоснабжение, активирует клетки, стимулирует регенерацию тканей. Карбокситерапия показана при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, а также для профилактики различных заболеваний. Ее преимущества - безопасность и минимальная инвазивность, Кроме того, она не противопоказана в сочетании с другими медицинскими и физиотерапевтическими процедурами», - сообщила Женя Дудченко.

Пациентам санатория «Хилово» также доступна внутривенная озонотерапия, которая улучшает общее самочувствие, повышает устойчивость к стрессам и работоспособность. «Происходит активация метаболизма на клеточном уровне. Проходит бессонница и синдром хронической усталости», - пояснила главный врач.

В планах санатория - создание «дорожки Кнейпа» для оздоровительной процедуры, основанной на попеременном воздействии холодной и горячей воды. Это простое, но эффективное средство для активизации кровообращения и повышения общего тонуса организма.

В «Хилово» работает кабинет эстетической медицины, специалисты которого готовы помочь отдыхающим в решении косметологических проблем.

Санаторий также предлагает отдыхающим различные виды досуга. Гости могут узнать интересные факты из истории учреждения, посетив музей здравницы или экскурсию по территории «Хилово». В музее санатория собраны фотографии здравницы разных лет, а также предметы, подаренные музею отдыхающими.

Для гостей здравницы проводятся занятия йогой, киносеансы и творческие вечера. «Регулярно приглашаем для выступления артистов, отдыхающие и сами заняты в художественной самодеятельности. Также у нас проходят мастер-классы, например, по лоскутному шитью», - рассказала главный врач.

В парке «Хилово» живут белки. И хотя Роспотребнадзор не советует близкое общение с животными, отдыхающие продолжают кормить пушистых зверушек орешками.

«Отдыхающие видели двух бельчат. Сейчас стало теплее, птицы поют. Также можно порыбачить на озере. Возможности отдохнуть на природе у нас есть», - отметила Женя Дудченко.

Санаторий «Голубые озера»

Название санатория говорит само за себя: он расположен вдали от промышленных центров, в сосновом бору на берегу чистейшего лесного озера Малый Иван в Невельском районе. Большая ухоженная территория, красивый песчаный пляж, действительно, голубая озерная вода и чистый воздух, который по выражению местных, «можно черпать ложками» - все это притягивает сюда гостей из разных уголков России.

Отдыхающие размещаются в двух жилых корпусах: трехэтажном и шестиэтажном. Номерной фонд рассчитан на 450 человек. Номера - разных категорий: одноместные и двухместные, двухкомнатные и однокомнатные, номера «эконом», «стандарт» и «люкс». В каждом номере холодильник, телевизор, отдельный санузел.

Профили лечения санатория: заболевания костно-мышечной, эндокринной, нервной систем, органов дыхания, пищеварения и кровообращения. Реабилитация больных после травм и профессиональных заболеваний.

Лечить и оздоравливать гостей помогает чистый воздух, тишина, а также полезные лечебные и оздоровительные процедуры

Лечение минеральной водой

Природная минеральная вода - главное богатство «Голубых озер». Она добывается из скважины глубиной 500 метров. Богата железом, магнием, обладает антимикробным действием. В санатории оборудован специальный бювет.

Минеральная вода применяется также в виде ванн (жемчужные ванны, минеральные ванны)

Грязелечение

Сочетание минералов, тепла и физических свойств грязи может облегчить боль, уменьшить воспаление и способствовать расслаблению. Для проведения процедур используется хиловская лечебная грязь.

Углекислые ванны

Сухие углекислые ванны — метод оздоровления, когда на тело воздействуют углекислым газом. Он постепенно накапливается в кожных покровах, приводит к расширению сосудов, изменениям тканевого метаболизма, чем и оказывает благоприятное воздействие на органы и системы.

Соляная пещера

Спелеокамера санатория представляет собой солевую комнату, стены, пол и потолок которой состоят из соляных блоков, выпиленных из сильвинитовых пластов Верхнекамского месторождения на Урале. В этой «радужном» пещере проходят процедуры спелеотерапии. Благодаря высокой концентрации соли, в воздухе камеры низкое содержание бактерий. Именно поэтому курс спелеотерапии помогает укрепить иммунитет и противостоять респираторным болезням.

Эффективные методы физиотерапии Физиотерапия

Лечение с помощью природных и физических факторов: тепла и холода, ультразвука, электрического тока, магнитного поля, лазера.

В перечне услуг есть ультразвуковая, магнито- и УВЧ-терапии. Кроме того, пациентам доступны новые эффективные методики.

«Санаторий приобрел новое оборудование для физиопроцедур. Например, аппарат Полюс-101, предназначенный для лечебного воздействия на конечности больного магнитным полем повышенной частоты. Он используется для лечения заболеваний сосудов. Также мы приобрели второй аппарат для прессотерапии и лимфодренажа. Это косметологическое и медицинское оборудование, использующее сжатый воздух в специальных манжетах для ног, рук для стимуляции лимфотока, уменьшения отеков и улучшения кровообращения»,- рассказала директор санатория Лариса Семашко.

Также, по ее словам, в этом сезоне пациентам здравницы доступна внутривенная озонотерапия. «Это физиотерапевтический метод, при котором пациенту через капельницу вводят физраствор, предварительно насыщенный медицинской смесью озона и кислорода. Процедура улучшает микроциркуляцию крови, насыщает ткани кислородом, оказывает противовоспалительное и иммуномодулирующее действие. Процедура показана при хронической усталости и стрессе, частых инфекционных и вирусных заболеваниях, гипертонии и хронических воспалениях», - пояснила директор.

Санаторий «Голубые озера» работает с социальными фондами по социальным путёвкам. «К нам приезжают на лечение жители Санкт-Петербурга, Москвы, Ленинградской, Новгородской, Мурманской областей. Социальный фонд Российской Федерации по Псковской области также отправляет к нам на реабилитацию людей, которые пострадали от профессиональных заболеваний или травм на производстве», - рассказала Лариса Семашко.

На территории санатория работает кабинет эстетических процедур, где можно сделать, например, моделирующий лифтинг-массаж лица.

Помимо лечебных процедур здравница предлагает разные формы досуга. Для танцев здесь есть танцевальный зал. Для кино и концертов - кино-концертный зал на 220 мест.

Для отдыхающих проводятся экскурсии. «Так как мы расположены на границе с Республикой Беларусь, организовываем поездки в Витебск и Полоцк. Также гости санатория могут отправиться на экскурсии в Псков, Печоры, Пушкинские Горы. Мы сотрудничаем со многими музеями, в частности, с музеем истории Невеля, литературно-художественным музей имени И.А.Васильева в деревне Борки, краеведческим музеем города Великие Луки, музеями-усадьбами Софьи Ковалевской и Мусорского», - пояснила директор. .

Любители спокойного отдыха могут уединиться в компании с книгой или познакомиться с историей санатория. Особый интерес вызывает фотоальбом, где собраны фотографии разных лет. На одном фото - не дошедшие до нашего времени гипсовые фигурки на пляже и танцы на улице, на другом - строительство корпусов, на третьем - зашедший на территорию лось.

В санатории «Голубые озёра» мы позаботились о том, чтобы детям было интересно и комфортно во время отдыха. У нас есть оборудованная детская игровая комната, где можно весело и интересно провести время маленьким гостям.

В летнее время в санатории работает прокат лодок и катамаранов. По пути к воде много мест для отдыха: беседки, мангальные зоны и оборудованные прямо на ветвях деревьев деревянные качели. А вечерами на берегу озера можно наблюдать красивейшие закаты!

Турбаза «Алоль»

Турбаза «Алоль», расположенная в живописном сосновом бору на берегу озера Зверино,-настоящая «лесная жемчужина». Место подойдет и тем, кто ищет уединение и спокойствие в окружении природы, и тем, кто любит активный отдых.

На территории базы есть два кафе, а также коттеджи и уютные деревянные домики, оснащенные всем необходимым для комфортного проживания. В этом сезоне - обновление средств размещения. «Мы построили десять новых летних домов на 20 номеров», - сообщил директор базы «Алоль» Андрей Киселев.

И, конечно, отдыхающих ждет разнообразие форм досуга:

Веревочный парк

Работает в летнее время, порадует для любителей активного отдыха.

Баня

Баня находится на берегу озера. Там можно отлично отдохнуть в компании друзей, наслаждаясь природными красотами и полезными процедурами. После посещения бани можно освежиться в озере.

Прокат лодок и катамаранов

Можно просто покататься, а можно - порыбачить. Для любителей рыбной ловли здесь раздолье!

Возможность отправиться в поход на каноэ

На турбазе проводятся походные туры на каноэ длительностью до 10 дней.

Но не менее увлекательны будут и пешие прогулки по лесу, где полно грибов и экологических троп и маршрутов.

База отдыха «Пушкиногорье»

База отдыха «Пушкиногорье» расположена в поселке Пушкинские Горы. Здесь можно насладиться живописными панорамами, чистым воздухом, а также посетить достопримечательности, связанные с именем великого русского поэта А.С. Пушкина.

Для размещения на базе отдыха предлагают три жилых корпуса с разными категориями номеров («эконом», «стандарт», «комфорт») и семь комфортабельных деревянных коттеджей.

Во всех номерах есть санузел с душевой кабиной или ванной.

«Пушкиногорье» - отличное место для проведения конференций, семинаров, банкетов, праздников, свадеб, корпоративного отдыха, тимбилдинга и других мероприятий. Но и просто отдохнуть с друзьями или с семьей будет комфортно и интересно.

Чем порадует «Пушкиногорье»?

Велопрогулка

Турбаза «Пушкиногорье» предлагает прокат велосипедов. Это значит, что за пару дней можно исколесить все окрестности и посетить музеи-усадьбы Пушкинского заповедника.

Баня и сауна

В бане есть все что нужно: парилка, комната отдыха с огромным сундуком и забавными картинками на стене, душевые, ковш с холодной водой. Для тех, кто предпочитает сухой пар, есть финская сауна с комнатой отдыха с камином и бассейном.

Бильярд

На турбазе есть большой бильярдный зал, где за столами, обтянутыми зеленым сукном, можно провести не один час.

Легкий завтрак или сытный ужин

Красивый интерьер, вкусные блюда и доступные цены – все это вас ждет в кафе турбазы «Пушкиногорье».

Одним словом, профсоюзные санатории и базы отдыха — это удивительные по красоте и качеству услуг места для приятного проведения досуга с пользой для здоровья.

Светлана Синцова