Событийный календарь Псковской области на 2026 год. ЛОНГРИД

Какие главные культурные мероприятия намечены в Псковской области в 2026 году? Что интересного ждет псковичей и гостей региона? 2026 год объявлен Годом единства народов России, а это значит — планируется множество мероприятий, подчеркивающих культурное многообразие Псковщины. Среди них — концерты, акции, фестивали, ярмарки.

Псковская Лента Новостей подготовила афишу самых ярких событий, как новых, так и уже ставших традиционными, которые позволят псковичам и туристам погрузиться в уникальную атмосферу псковского региона. Подробности — в нашем лонгриде.