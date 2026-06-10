Гости полистовского «РосянкаФЕСТа» смогут прогуляться по берегу озера Цевло вместе с учеными

На фестивале природы «РосянкаФЕСТ» жителей Псковской области приглашают на прогулки по берегу озера Цевло вместе с биологами и практикующими учёными, сообщили Псковской Ленте Новостей в Полистовском заповеднике.

Фото: Полистовский заповедник

20 июня в 15:00 стартуют сразу три экскурсии. Каждая из них посвящена своей теме, а проводить их будут специалисты, которые изучают природу профессионально.

«О птицах»

Кандидат биологических наук Михаил Яблоков познакомит с пернатыми обитателями Цевла. Участники узнают, чем отличаются орнитология, бёрдвотчинг и бёрдинг, научатся пользоваться биноклем и попробуют определить птиц по голосам. Послушают и понаблюдают птиц у воды, в тростнике, а также тех, кто живет рядом с человеком.

«Если есть, захватите свой бинокль!» - порекомендовали в заповеднике.

«О животных и растениях»

Научный сотрудник заповедника Илья Цветков проведёт экскурсию по миру прибрежной зоны — месту встречи суши и воды.

Здесь селятся своеобразные виды млекопитающих, обитает огромное разнообразие беспозвоночных и произрастают десятки видов уникальных растений. За время экскурсии участники встретят множество следов их жизни и познакомятся с миром, о котором раньше не подозревали.

«О болоте и торфе»

Председатель ассоциации «Национальный центр компетенций по торфяникам и климатическим инициативам», к.т.н. Кирилл Шахматов расскажет, почему болота считаются одними из важнейших экосистем планеты, как озёра постепенно превращаются в болота, какую роль в судьбе Цевла сыграла добыча торфа и как сегодня специалисты помогают восстанавливать нарушенные природные комплексы.

Все экскурсии пройдут по берегу озера Цевло и займут от 30 до 60 минут. Предварительная запись не требуется. Место сбора в 15:00 - старый вяз, дополнительно объявят со сцены фестиваля.

Экологический фестиваль «РосянкаФЕСТ» пройдет на берегу озеро Цевло в одноименной деревне 20 июня с 14:00 до 17:00. Гостей ждут ярмарка, концерт, экскурсии с учёными, открытие нового водного маршрута, научные и творческие мастер-классы, детская зона.

Мероприятие проходит при поддержке Президентского фона природы.