Под звон мечей и грохот пушек: как прошел фестиваль реконструкции «Железный град»

На один день Изборскую крепость заполнили средневековые шатры, воины в доспехах и женщины в длинных платьях. С ристалища раздавался звон клинков, неподалеку дети и взрослые пробовали себя в стрельбе из лука, музыканты исполняли старинные песни. А в какой-то момент над древней Жеравьей горой прозвучал оглушительный грохот пушек и мушкетов. 1 августа в Изборске прошел фестиваль военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град».

Фото: Музей-заповедник «Изборск»

Погружение в атмосферу фестиваля для большинства посетителей начиналось с лагеря, в шатрах которого расположились реконструкторы. Со стороны можно было понаблюдать, как средневековые воины и горожане занимаются повседневными делами: общаются, отдыхают, готовят еду. Рядом оборудовали тир, в котором гости «Железного града» проверяли свою меткость в стрельбе из лука. Очередь к нему почти не иссякала, так что псковичам и туристам эта идея явно понравилась.

Здесь же расположился небольшой рынок, на котором посетителям предлагали купить сувениры, украшения в фэнтезийной эстетике, ремни, чехлы и картхолдеры из кожи, изделия из кости, а также настоящие средневековые игры, которые были популярны много веков назад.

Чуть в стороне в одном из шатров девушка-реконструктор рассказывала посетителям о том, чем питались средневековые изобряне. Слушатели с удивлением узнавали, что раньше капуста росла не кочанами, а травянистыми кустами, и именно в таком виде ее ели наши предки. В конце рассказа любой желающий мог попробовать кашу по старинному рецепту – на удивление, это оказалось довольно вкусно.

Все это сопровождалось средневековой музыкой. Для гостей фестиваля выступили две этно-фолк-группы: DarkRiver из Выборга и Spiritual Seasons из Белгорода. Их участники не просто исполнили песни и мелодии, сочиненные много веков назад, но и кратко рассказали об истории каждой из них.

Фото здесь и далее: Музей-заповедник «Изборск», Елизавета Левадная

Но главным центром притяжения для большинства гостей стало ристалище. В 13 часов здесь официально открыли фестиваль, который состоялся в Изборске уже в 19-й раз, и представили зрителям его участников. В этом году на «Железный град» приехали реконструкторы из Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Белгорода, Тулы, Невеля и, конечно, из Пскова. Наш город представили клубы «Орден», «Плесков-Град» и «Псковская вольница». Участники изображали воинов и мирных жителей Руси XIII – XVII веков и ее соседей. Были здесь и польский артиллерийский отряд, и европейские наемники эпохи Смутного времени, и даже золотоордынцы.

После знакомства с участниками началось то, чего зрители ждали больше всего, – сражения. На ристалище остались только реконструкторы в костюмах воинов XIII – XIV веков, одетые в металлические доспехи и шлемы и вооруженные мечами, булавами и щитами. Они разделились на два отряда, которые несколько раз сошлись в зрелищных битвах. Были и поединки один на один. Организаторы подчеркнули, что это не постановочные выступления, а настоящие соревнования, победа в которых зависит от ловкости, хитрости и степени подготовки участников.

После сражений состоялось дефиле реконструкторов. Ведущий подробно рассказал о каждом представленном костюме, а участники прошлись вдоль ряда зрителей, чтобы те смогли рассмотреть их получше. Гости фестиваля увидели русских воинов XIII века – именно такие принимали участие в битве на Чудском озере под предводительством Александра Невского, воина из дружины Дмитрия Донского на Куликовской битве, простую русскую девушку XIII века, нескольких воинов Золотой Орды. Был здесь и золотоордынец XIV века в гражданском костюме, одетый в шелковый халат и необычный головной убор с торчащим вверх пером. Ведущий пояснил, что в Орде в то время носили одежду из шелка, так как в этом материале не заводились блохи. Зрители аплодировали каждому участнику и с интересом рассматривали детали их костюмов.

Когда сражение закончилось, организаторы устроили перерыв, после которого зрелищная часть продолжилась. На этот раз участники реконструировали более поздний исторический период – XVII век. Лихие люди из Европы подошли к небольшому русскому городу и попытались его захватить. Защитники оборонялись с помощью гуляй-городов – деревянных укреплений на колесах, которые не пробивали пули и не могла опрокинуть кавалерия. Обе противоборствующие стороны были вооружены пушками и мушкетами. Именно с ними оказались связаны самые впечатляющие моменты фестиваля. Оружие оказалось не просто антуражем – реконструкторы устроили перестрелку между нападавшими и оборонявшимися. Зрители оказались не готовы к такому оглушительному грохоту – многие подпрыгивали при каждом выстреле. Организаторы посоветовали гостям приоткрыть рты, чтобы уши не закладывало так сильно – и многие последовали рекомендации. Посетители остались в восторге от такого представления.

После выступления некоторые участники остались на ристалище, чтобы дать зрителям получше рассмотреть себя. Ведущий снова рассказывал о костюмах, реконструкторы продемонстрировали, как происходит заряжание мушкета. На этом зрелищная часть была окончена.

Но фестиваль продолжался еще несколько часов. Посетителей ждали исторический лекторий, мастер-классы «Летопись древнего города Изборска: от начала России до Полтавской баталии» и «Ткачество – это просто», соревнование по средневековой настольной игре «Алькерк». Вечером в соборе Николая Чудотворца прошло всенощное бдение. Завершилось все концертом DarkRiver и Spiritual Seasons, которые вновь исполнили старинные мелодии.

В этом году давно ставший традиционным для Изборска «Железный град» вновь перенес псковичей и гостей региона в Средневековье. И пускай для каждого из посетителей магия длилась всего пару часов, воспоминания о сошедшихся в битве воинах и белоснежных шатрах в стенах древней крепости явно останутся с ними надолго.

Елизавета Левадная