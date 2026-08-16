 
Туризм

Второй день фестиваля «Лешуга» в Пскове посетили 13 тысяч человек

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За второй день работы, 15 августа, фестиваль «Лешуга» в Финском парке Пскова посетили 13 тысяч человек, сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Напомним, сегодня проходит последний день, а вечером для гостей на главной музыкальной сцене выступят: 

  • 18:30 – Shambala (Псков);
  • 19:30 – «Самоварочки» (Санкт-Петербург);
  • 21:00 – Aelita Azina (Москва).

Также сегодня с 13:00 до 18:00 будут работать две зоны с мастер-классами.

Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Генеральный спонсор – АО «Россельхозбанк».

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