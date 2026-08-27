Презентационный день Псковского округа на выставке «Россия начинается здесь» пройдет 29 августа

Псковский округ в миниатюре с его историей и традициями, а также современными точками роста и развития, представлен в павильоне-кубе на выставке «Россия начинается здесь» в Финском парке Пскова. Как сообщила глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», презентационный день муниципалитета на главной сцене выставки состоится в суббота, 29 августа, в 18:00.

Фотографии: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

Глава муниципалитета совместно с депутатом Псковского муниципального округа первого созыва Андреем Ключко посетили экспозиционно-интерактивное пространство, где с посетителями работают специалисты. Гостями куба стали глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева, глава Стругокрасненского округа Александр Волков и глава Усвятского округа Дмитрий Петров. Также делегация побывала в гостях и у других муниципалитетов.

Концепция куба Псковского муниципального округа строится на двух ключевых направлениях: «Земля памяти и истории» и «Земля труда и развития».

«Наша история — воинская и традиционная народная культура — это то наследие, которое нам досталось от предков. Наша задача хранить и беречь это богатство, гордиться им и передавать нашим детям. Труд и развитие — это наша современность: сельскохозяйственные и промышленные предприятия, как основа экономики, надежный партнер социальной сферы и вектор в будущее», — отметила Наталья Федорова.

Фотоиллюстрации, предметы быта ушедшей эпохи, макеты, книги, открытки, а также ежедневные интерактивы для посетителей, презентационные материалы, отражающие Псковский округ, красивые фотозоны ожидают всех желающих в павильоне №3.