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Презентационный день Псковского округа на выставке «Россия начинается здесь» пройдет 29 августа

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Псковский округ в миниатюре с его историей и традициями, а также современными точками роста и развития, представлен в павильоне-кубе на выставке «Россия начинается здесь» в Финском парке Пскова. Как сообщила глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», презентационный день муниципалитета на главной сцене выставки состоится в суббота, 29 августа, в 18:00.

Фотографии: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

Глава муниципалитета совместно с депутатом Псковского муниципального округа первого созыва Андреем Ключко посетили экспозиционно-интерактивное пространство, где с посетителями работают специалисты. Гостями куба стали глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева, глава Стругокрасненского округа Александр Волков и глава Усвятского округа Дмитрий Петров. Также делегация побывала в гостях и у других муниципалитетов.

Концепция куба Псковского муниципального округа строится на двух ключевых направлениях: «Земля памяти и истории» и «Земля труда и развития».

«Наша история — воинская и традиционная народная культура — это то наследие, которое нам досталось от предков. Наша задача хранить и беречь это богатство, гордиться им и передавать нашим детям. Труд и развитие — это наша современность: сельскохозяйственные и промышленные предприятия, как основа экономики, надежный партнер социальной сферы и вектор в будущее», — отметила Наталья Федорова.

Фотоиллюстрации, предметы быта ушедшей эпохи, макеты, книги, открытки, а также ежедневные интерактивы для посетителей, презентационные материалы, отражающие Псковский округ, красивые фотозоны ожидают всех желающих в павильоне №3.

 
«Приходите, у нас интересно! Вас ждет интересная концертная программа и много сюрпризов! Приходите поддержать наших артистов!» — заключила Наталья Федорова.

 

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Пресс-портреты

Волков Александр Анатольевич

Волков Александр Анатольевич

Глава Струго-Красненского муниципального округа

Федорова Наталья Анатольевна

Федорова Наталья Анатольевна

Глава Псковского муниципального округа.

Кондратьева Вера Михайловна

Кондратьева Вера Михайловна

Глава Пыталовского муниципального округа.

Петров Дмитрий Анатольевич

Петров Дмитрий Анатольевич

Глава Усвятского муниципального округа Псковской области

Ключко Андрей Васильевич

Ключко Андрей Васильевич

Депутат Псковского муниципального округа первого созыва, участник СВО, ветеран боевых действий, сотрудник Псковского регионального отделения Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «Воин»

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