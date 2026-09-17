 
Туризм

Псков возглавил список самых доступных городов на новогодние праздники

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Дешевле всего новогодний отдых в России обойдется в Пскове и Тамбове, за рубежом — в Белоруссии и Армении. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Изображение сгенерировано нейросетью

«Среди внутрироссийских маршрутов звание самого доступного направления завоевал Псков: средняя стоимость перелета в одну сторону составляет 7 900 рублей, а ночь в гостинице обойдется примерно в 7 890 рублей. Немного больше средств потребует авиабилет в Тамбов — около восьми тысяч рублей, однако проживание здесь оценивается в 12 300 рублей», — рассказали в компании.

Замыкает тройку лидеров Калуга, куда можно улететь за 10 500 рублей, заплатив за ночь отдыха 8 400 рублей. Также в список наиболее выгодных городов вошли Казань и Москва: перелет в столицу Татарстана в среднем стоит 12 300 рублей, а проживание — 11 800 рублей, тогда как в Москву — 12 400 рублей при средней цене ночи в гостинице около 13 300 рублей.

Согласно исследованию, в списке выгодных новогодних направлений оказалась и главная резиденция Деда Мороза, Великий Устюг. Отправиться туда можно за 12 600 рублей в одну сторону, а остановиться на ночь — за 9 900 рублей. В список также попали Санкт-Петербург (билет - 13 600 рублей, гостиница - 10 300 рублей), Ярославль (13 700 рублей за перелет и 10 800 рублей за размещение), Иваново (14 тысяч рублей и 9 400 рублей соответственно) и Уфа (14 900 рублей и восемь тысяч рублей), пишет ТАСС.

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