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Универ / Жизнь Универа

Проект «Территория твоей профессии» охватит всю Псковскую область

09.10.2018 11:46|ПсковКомментариев: 0

Проект «Территория твоей профессии», который стартовал в начале 2018 года в ПсковГУ, охватит всю Псковскую область. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в Общественном пресс-центре ПЛН сообщила директор Института непрерывного образования ПсковГУ Инна Андреянова. Она напомнила, что площадка работает в рамках стратегического проекта «Центр инноваций Промышленного электротехнического кластера Псковской области и Особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино».

«В регионе есть потребность - регулировать потоки будущих специалистов. Университет выступает некой образовательной и информационной средой. Ребенок должен понимать, что после обучения по конкретной образовательной программе  его ждут конкретные рабочие места на конкретных предприятиях», - отметила она.

Университет играет роль связующего звена между будущими специалистами и работодателями.

Для того, чтобы проект получил более широкое распространение, общественная организация Псковской области «Межнациональное Единство» подала заявку на грант. «Дополнительная поддержка будет направлена на то, чтобы дети из отдаленных районов области также смогли посетить предприятия региона и понять, какие рабочие места в пределах области их ждут. К сожалению, лучшие дети все еще уезжают из региона», - заключила Инна Андреянова.  

Теги: #ПсковГУ #Институт непрерывного образования ПсковГУ #опорный вуз #трудоустройство
Источник: Псковская Лента Новостей
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Лента новостей
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