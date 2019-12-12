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Пожарный Валера, Австралия и язык программирования Python привели команду школьников к победе в зимнем Кампусе ПсковГУ

22.01.2020 20:34|ПсковКомментариев: 0

Итоги тематической смены по дискретной математике, информатике и цифровым технологиям «Кампус» подвели в ПсковГУ. Смена завершилась фестивалем проектов: лучшим из них был объявлен проект компьютерной игры, призванной привлечь внимание к проблеме лесных пожаров, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза.

«Пожарный в отставке Валера отправился в Австралию для проведения прекрасного отдыха, но погодные условия помешали провести его так, как хотелось. Валере пришлось взять ситуацию в свои крепкие руки и начал забег по горящим лесам Австралии, чтобы спасти животных», - так началась презентация проекта-победителя. Школьники применили полученные в ходе смены навыки программирования на языке Python.

Проекты резидентов «Кампуса» имели практическую значимость: например, проект «Огни города», занявший 2 место, нацелен на решение проблемы малого количества спортивных площадок в городе, а виртуальная экскурсия «Псков-Тур» - 3 место - уникальный авторский гид по историческим памятникам города Пскова, посвященный важным деятелям и событиям.

«Замечательно, что у нас так развивается образование, и появляются новые возможности для проведения тренингов. У вас очень много возможностей - не упускайте их! Любые полученные знания вам помогут абсолютно везде», - обратился к резидентам начальник Управления цифрового развития и связи Администрации Псковской области Денис Матвеев.

Резиденты зимней школы выразили огромную благодарность организаторам проекта, отметив, что благодаря участию в смене Кампуса им удалось расширить свои компетенции в цифровых технологиях и дискретной математике.

«Часть проектов ребят связана с применением нейронных сетей. Один из проектов будет специализироваться на распознавании изображений в видео-потоках и использовании полученных данных в прикладных целях», - отметил один из кураторов смены, старший преподаватель кафедры электроэнергетики, электропривода и систем автоматизации ПсковГУ Сергей Тращенков.
Напомним, с начала января стартовали 11 смен Кампуса в девяти регионах России. Участниками проектных школ Кампуса молодежных инноваций являются юные исследователи и изобретатели в возрасте от 12 до 17 лет и их родители.

В проекте приняли участие 162 школьника из Пскова, Псковской области и республики Беларусь - победители и участники конкурсных мероприятий по математике, информатике, физике, а также учащиеся, интересующиеся данной предметной областью. На смене ребята решали комбинаторные задачи, исследовали графы, сложные сети и искусственный интеллект. Участники познакомились с высокоуровневым объектно-ориентированным языком программирования Python, цифровыми и сквозными технологиями. Занятия вели лучшие преподаватели ПсковГУ и московского ФизТеха. Проект зимней школы Кампуса молодежных инноваций был одобрен в Минпросвещения РФ.

Источник: Псковская Лента Новостей
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