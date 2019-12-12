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Полуфиналистка проекта «Ты супер» и интересные спикеры города и выступят на Дне студента в ПсковГУ

25 января ПсковГУ отметит День студента 2020 с городским размахом. Студенческие мероприятия будут проходить целый день на различных площадках. К участию в них приглашаются студенты других высших учебных заведений города, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе университета.

Одним из центральных мероприятий праздника станет «Час тренингов» с 11.00 до 12.00 в главном корпусе вуза: параллельно будут работать 5 интерактивных площадок с интересными спикерами. Например, кейс-сессию «Event-маркетинг и живой SMM» проведёт Владимир Дягилев, ведущий и организатор мероприятий с 10-летним стажем. Специалист по защите информации Виктор Симаков расскажет, как защитить персональные данные, основатель и владелец «Школы дизайна» Сергей Станкевич даст советы по предпринимательству, а основатель и руководитель школы танцев PARA*DOIS Ирина Хван научит всех желающих владению своим телом. Кроме того, на площадке Социально-кризисного центра ПсковГУ можно будет снять стресс после сессии: специалисты центра научат находить ресурсы для преодоления стресса и покажут релаксационные упражнения и техники.

С 17.00 до 18.00 в КСК «Супер» будет располагаться «Студенческая аллея». На площадке комплекса будет работать фотозона и площадка для любителей настольных игр от клуба «Пикник»; помимо этого студенты подготовили разные конкурсы от караоке- и танцевальных баттлов до установления студенческих рекордов и интеллектуальных игр. В масштабной интеллектуальной игре «Квиз» примут участие команды всех институтов ПсковГУ, колледжа ПсковГУ и вузов Псковской области.

Вечером для студентов главного вуза региона подготовлена концертная программа: студентов, которые принимают активное участие в жизни вуза, наградят почетными грамотами, а творческие коллективы университета выступят с музыкальными и танцевальными номерами. Также будет организовал розыгрыш призов. На университетской сцене выступит полуфиналистка проекта «Ты супер» на НТВ Арина Павлова. Завершится праздник студенческой дискотекой от DJ Scandic.

День студента по традиции начнется с божественной литургии в честь святой мученицы Татианы в Троицком соборе в 9.00.