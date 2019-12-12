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162 школьника из России и Беларуси начали обучение в Кампусе ПсковГУ по дискретной математике

Тематическая смена проекта «Кампус» по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий стартовала в ПсковГУ 13 января. Бесплатно участвовать в федеральном проекте Кампуса на базе ПсковГУ будут 162 школьника из Пскова, Псковского района, Печорского района и Витебска (Беларусь), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ.

На смене в ПсковГУ школьникам расскажут о комбинаторных задачах, графах, их применении, планировании, сложных сетях и искусственном интеллекте. Участники познакомятся с высокоуровневым объектно-ориентированным языком программирования Python, цифровыми и сквозными технологиями. Занятия будут вести лучшие преподаватели ПсковГУ и ФизТеха, например, в качестве спикера выступит математик и популяризатор науки из Московского физико-технического института Андрей Райгородский.

«Такой лагерь на территории Псковской области мы проводим впервые, - отметил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов. – Нацпроекты «Образование» и «Наука» позволяют сейчас воплощать любые ваши мечты – развивается цифровая образовательная среда, работают научные коллаборационные лаборатории. Уверен, Кампус станет началом других научно-исследовательских молодёжных проектов».

«Математика сейчас нужна всем и везде. В какую бы профессиональную сферу ты не ушёл, логика, креативный интеллект и цифровые технологии – это те навыки, которые нужны любому специалисту», – сказала в приветственном слове врио ректора Наталья Ильина.

Миссия кампуса - создание уникальной практико-ориентированной образовательной среды, направленной на подготовку будущих кадров.

«Вы получите совершенно новые навыки, и, вернувшись в свои школы, сможете внести в процесс обучения нечто передовое, чего не знают ваши одноклассники или даже педагоги», - подчеркнула начальник управления образования города Пскова Анна Кузыченко и отдельно поблагодарила гостей из Беларуси.

Участие в тематической смене «Дискретная математика, информатика, цифровые технологии. Шаг в будущее» примут победители и участники конкурсных мероприятий по математике, информатике, физике, а также учащиеся, интересующиеся данной предметной областью.

«Как было написано на стенде на моем любимом физмате (институт математического моделирования и игропрактики ПсковГУ – прим.ред.) математика – это наука, которая приводит в порядок ум. Она помогает развивать мозг, прогнозировать, моделировать, находить выход из нестандартных ситуаций, - сказал начальник управления цифрового развития и связи администрации Псковской области, выпускник ПсковГУ Денис Матвеев. – Главное – чтобы у вас было желание, а университет вам в этом поможет».

Напомним, проведение смены Кампуса «Дискретная математика, информатика, цифровые технологии. Шаг в будущее» состоится с 13 по 22 января на базе Псковского государственного университета и охватит все актуальные и передовые направления дискретной математики, информатики и цифровых технологий.

С начала января стартовали 11 смен Кампуса в девяти регионах России. Участниками проектных школ Кампуса молодежных инноваций являются юные исследователи и изобретатели в возрасте от 12 до 17 лет и их родители. Основные направления, реализуемые сменах: цифровые технологии, энергетика, виртуальная и дополненная реальность, биотехнологии, автотранспортные системы, IT, геонавигационные системы, промышленный дизайн, аэрокосмические технологии.