Универ / Жизнь Универа

Курицу с апельсинами, мятное печенье и десяток других блюд приготовили студенты ПсковГУ на рождественский конкурс

На кафедре иностранных языков для нелингвистических направлений института гуманитарных наук и языковых коммуникаций подвели итоги конкурса традиционных угощений, которые готовят в странах изучаемых языков. Участие в мероприятии приняли 38 студентов института инженерных технологий и института гуманитарных наук и языковых коммуникаций, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ.

Ребята приготовили 15 различных блюд, которые украшают праздничные столы Великобритании, США, Австралии, Канады и Франции. Студенты попробовали свои силы в приготовлении разного рода выпечку: традиционное рождественское печенье с пряностями и глазурью, мятное печенье, рисовый пудинг, «Баноффи пай» (блюдо, которое любила готовить премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер), апельсиновые кексы в сопровождении ароматного безалкогольного глинтвейна. Не обошлось и без традиционного «Трайфла» - это десерт из бисквитного теста с заварным кремом, фруктовым соком и взбитыми сливками.

Кроме того, студенты открыли заново для себя некоторые привычные блюда. Например, шарлотка – этот десерт пришел к нам из Англии. Есть версия, что пирог был назван в честь королевы Шарлотты Великобританской. А привычные сосиски в тесте зарубежные гурманы называют «Pigs in blanket» и готовят в различных вариациях к праздничному столу.

Гвоздем программы, по рождественской традиции, должна была стать индейка, но одна из групп-конкурсантов успешно использовала для этой роли курицу, сервировав ее с апельсинами, медом и корицей.

Помимо готовки каждая команда представила «паспорт» блюда с рецептом, технологией приготовления и его историей происхождения на иностранном языке. Одна из команд подошла к этому этапу особенно творчески, изготовив практически настоящий паспорт рисового пудинга и показав видеоролик процесса готовки. Все красочно оформленные «паспорта» планируется оформить в виде выставки и использовать для наглядного материала на тематических занятиях по иностранному языку.

Все конкурсанты смогли отведать угощения друг друга и поиграть в игру «Fortunes from Santa» - каждый вытаскивал из рождественского сапожка бумажку с предсказанием будущего на английском языке.

Жюри конкурса выступили преподаватели кафедры иностранных языков для нелингвистических направлений: заведующая кафедрой Ирина Коренецкая, доцент кафедры Светлана Мацевич, старший преподаватель Татьяна Федорова. По их признанию, судить в подобном конкурсе было очень сложно – все представленные блюда оказались очень вкусными и нарядными. Жюри оценивало блюда по следующим параметрам: внешний вид, «паспорт» блюда, представление и вкус. В результате первое место досталось рождественскому мятному печенью «Ginger Snap», которое набрало 56 баллов из 60 возможных.

Победители получили грамоты и праздничные сувениры, а все остальные – сертификаты участников. И, безусловно, для всех это мероприятие стало хорошей возможностью познакомиться с традициями и культурой стран изучаемого языка.