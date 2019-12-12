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ПсковГУ приглашает на открытую лекцию Андрея Райгородского 17 января

17 января в 15.30 в аудитории 63 главного корпуса ПсковГУ состоится открытая лекция известного математика и популяризатора науки Андрея Райгородского на тему «Дискретная математика, информатика и цифровые технологии». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Андрей Райгородский – директор Физтех-школы прикладной математики и информатики, главный научный сотрудник - заведующий лабораторией продвинутой комбинаторики и сетевых приложений, заведующий лабораторией прикладных исследований МФТИ – Сбербанк, главный редактор журнала «Moscow Journal of Combinatorics and Number Theory», доктор физико-математических наук, федеральный профессор математики.

Ежегодно профессор читает курс лекций по комбинаторике на факультете биоинженерии и биоинформатики МГУ, преподает в Школе Анализа Данных Яндекса и в совместном бакалавриате РЭШ и ВШЭ.

Андрей Райгородский удостоен премии президента Российской Федерации 2011 года в области науки и инноваций для молодых ученых.

Визит Андрея Райгородского проходит в рамках тематической смены проекта «Кампус» для школьников в ПсковГУ.

Для входа в корпус необходимо иметь при себе паспорт.