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День студента отмечают в ПсковГУ

25.01.2020 11:42|ПсковКомментариев: 0

Сегодня, 25 января, в России традиционно отмечают День студента. В этому году Псковский государственный университет выбрал не совсем обычный способ поздравить молодежь - в вузе впервые организован час тренингов для всех желающих. В главном корпусе подготовлено 5 площадок, на которых проходят лекции, мастер-классы или тренировки, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На первой площадке прошел мастер-класс от известного псковского ведущего и организатора различных городских мероприятий Владимира Дягилева. Вместе с ним студенты пытались разобраться, что такое event-маркетинг. Спикер рассказал, как получить наибольший результат при организации мероприятий, продвигая их всеми возможными способами, как наладить взаимодействие с крупными брендами и найти спонсоров. Также Владимир Дягилев поделился со студентами информацией о том, легко ли быть фрилансером в Пскове, что такое живой SMM и почему реклама в социальных сетях не всегда работает.

«Очень полезная площадка. Как правило, у студентов множество идей и совсем нет средств для реализации классных и полезных задумок. Думаю, что всем, кто сегодня здесь был, нужно держаться вместе и наполнить наш город чем-то супер-интересным», - поделилась впечатлениями о площадке студентка 2 курса Института гуманитарных наук и языковых коммуникаций Ольга Павлова.

Также на нескольких площадках затрагивались такие важные темы, как защита персональных данных и предпринимательство. Например, с основателем и владельцем «Школы дизайна» Сергеем Станкевичем студенты смогли обсудить, как начать свой бизнес. Больше всего молодых людей интересовало, как зарабатывать деньги, занимаясь любимым делом и стоит ли сдаваться, если первый блин комом и твой стартап прогорел.

Еще на одной из площадок для студентов провели психологический тренинг. Специалист социально-кризисного центра ПсковГУ Валентина Самышева рассказала ребятам о самых эффективных механизмах по снятию стресса.

«Очень актуальный тренинг, так как на протяжении долгого времени мы все активно готовились к сессии и экзаменам. Конечно, это постоянный стресс и переживания. Только и думал, как бы не завалить предстоящие экзамены, в такие моменты нужно уметь переключаться и отдыхать», - поделился студент Института инженерных наук Виктор Васильев.

Для самых активных студентов была подготовлена творческая мастерская от Ирины Хван, руководителя школы танцев PARA*DOIS. На занятие мог прийти любой желающий, совершенно не обязательно было обладать какими-то профессиональными танцевальными навыками или способностями. «Танцуй, будто никто не видит», - гласила афиша. Здесь можно было и в танцах прокачаться, и к вечерней тусовке подготовиться.

А уже сегодня вечером в культурно-спортивном комплексе «Супер» студентов ждет обширная развлекательная программа: настольные игры, караоке и танцевальный-баттл, различные интеллектуальные игры и большая концертная программа, где выступит полуфиналистка проекта «Ты супер!» на НТВ Арина Павлова. Завершится день студенческой вечеринкой с DJ Krepkovich.

Теги: #ПсковГУ #день студента
Источник: Псковская Лента Новостей
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