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Молодежь не уедет из Псковской области, уверен директор Псковской ГТС

Молодежь не уедет из Псковской области, уверен генеральный директор ОАО «Псковская ГТС» Юрий Екимов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом он сообщил во время пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН. Псковская ГТС является одной из площадок проекта «Территория твоей профессии», которая реализуется Псковским государственным университетом с начала 2018 года.

«У меня есть не только надежда, но и уверенность в том, что молодежь не уедет из Псковской области. Она останется здесь. Конечно, наукоемкие вещи внесут свои коррективы. Будет немного людей, которые будут заняты головой, будут больше людей, которые будут заняты руками. В этом смысле в Псковской ГТС есть баланс между теми и теми», - отметил он.

«ПсковГУ - это наше любимое учреждение. И не только потому что я сам его заканчивал. Я всегда рассказываю всем молодым людям, которые к нам приходят: смотрите на меня, я человек, который родился здесь, отучился и стал генеральным директором предприятия. Здесь не надо бояться. Надо учиться и быть позитивным по жизни», - дал наставление молодым псковичам Юрий Екимов.