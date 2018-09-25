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Региональная конференция регионального отделения Российского Красного Креста прошла в ПсковГУ

10 октября на базе опорного Псковского государственного университета состоялась региональная конференция «Развитие корпоративного и студенческого донорства в регионе, лучшие практики и обмен опытом» в рамках федерального проекта РКК «Развитие добровольческого общероссийского гуманитарно-образовательного Движения "Я Твой донор"» Российского Красного Креста.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ, открыл конференцию Председатель Псковского регионального отделения Российского Красного Креста Петр Василевский. Поприветствовав участников, он отметил, что сейчас в развитии донорства в регионе участвуют представители всех институтов гражданского общества, особый вклад вносит студенческая молодежь. «Надеюсь, что это мероприятие откроет для молодежи двери в мир донорства и станет новой веткой в развитии безвозмездного донорства», - сказал Петр Василевский и пожелал участникам конференции успешной и плодотворной работы.

С приветствием к участникам обратился заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко. «Мы рассчитываем, что сегодня приводимая конференция откроет новые возможности для совершенствования и развития донорского движения», - отметил он.

В рамках конференции с докладом выступила проректор по воспитательной и социальной работе ПсковГУ, доктор медицинских наук, профессор кафедры фундаментальной медицины и биохимии Наталья Иванова. Доклад был посвящен основам сотрудничества ПсковГУ с Псковским региональным отделением РКК по вопросам привлечения студентов к добровольческой деятельности, в том числе донорского движения.

Как рассказала Наталья Иванова, основой взаимодействия ПсковГУ и Псковского регионального отделения РКК является единство задач и в сфере молодежной политики, и воспитательной работы, и участие в общественно-значимых проектах. «В основе взаимодействия между нашими организациями лежит соглашение о партнерстве, которое подписано еще в 2012 году», - отметила Наталья Иванова. Говоря о направлениях совместной деятельности, она отметила борьбу с туберкулезом в Псковской области, распространите информации о проблеме ВИЧ - СПИД, развитие безвозмездного донорства крови и поддержка идей Российского Красного Креста. В своем докладе Наталья Иванова рассказала также об акциях, проводимых студентами университета и призвала собравшихся студентов присоединиться к участию в них.

Также с докладом выступила председатель Профкома студентов ПсковГУ, член Общественной палаты Псковской области Алена Козлова. Она рассказала о практике студенческого донорства в ПсковГУ и активизации донорского движения среди студентов и отметила, что Профком студентов ПсковГУ организовал Донорское движение ПсковГУ в 2013 году. Основным направлением движения является организация Дней донора (донорских акций). «С осени 2013 года нами организовано 7 донорских акций непосредственно на станции переливания крови, а так же мы принимали участие в акциях на мобильном комплексе. В общей сложности за 5 лет работы сдали кровь более 400 студентов», - отметила Алена Козлова. К проекту «Я твой донор» Псковское отделение Красного Креста предложило присоединиться в прошлом году. «Мы с радостью согласились. Данный проект открыл еще одну грань популяризации донорского движения через блогерство. И для этого не обязательно быть донором, можно просто другим рассказывать, что это здорово и необходимо», - заключила председатель Профкома.

В ходе конференции обсуждалась реализация проекта на территории Псковской области, развитие мобильного приложения «Я твой донор» в молодежной среде, поддержка органов региональной власти для сохранения постоянных молодежных доноров, как один из эффективных методов развития донорства крови и ее компонентов в молодежной среде, а также опыт корпоративного донорства.