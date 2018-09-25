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ПсковГУ отметит 7-летие

15 октября состоится торжественное собрание, посвященное 7-летию со дня образования Псковского государственного университета.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, в рамках мероприятия ректор Юрий Демьяненко вручит выдающимся ученым университета почетные знаки Псковского государственного университета с внесением в книгу «Золотая летопись университета».

На собрании состоится награждение победителей и призеров регионального этапа открытого конкурса студенческих проектов «Россия, устремленная в будущее». Всего на конкурс было представлено 16 работ в трех номинациях: литературная работа (эссе), художественная (фото, плакат) и видео. Проекты победителей примут участие в окружном этапе отбора, площадкой для которого станет Санкт-Петербургский государственный университет.

Также в рамках мероприятия состоится награждение победителей спортивной универсиады-2018 и выступят творческие коллективы университета.