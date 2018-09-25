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Что такое реальная политика, рассказал студентам ПсковГУ Роман Романов

Что такое реальная политика, узнали слушатели «Школы общественно-политического лидера» 12 октября в Псковском государственном университете на встрече с руководителем политического управления секретариата центрального отделения партии «Единая Россия» Романом Романовым. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, встреча состоялась в рамках реализации проекта Школы под названием «Политическая 7-дневка».

«Чтобы лучше всего понять, что же такое политика, вдумайтесь в цитату Аристотеля: “Многие знают, как строить корабли, но немногие знают, сколько, каких и зачем”. Так вот политика - это знать, сколько, каких и зачем», - отметил во вступлении Роман Романов.

В ходе встречи слушатели Школы обсудили цели проекта и желаемые результаты от его реализации. На протяжении всего обсуждения Роман Романов приводил в качестве примеров ситуации из личного опыта со времен своего студенчества.

Во второй половине встречи гость ПсковГУ отвечал на вопросы слушателей «Школы общественно-политического лидера» и автору лучшего вопроса подарил сборник своих авторских книг.

«Как сделать так, чтобы администрация университета воспринимала орган самоуправления всерьез?» - спросила у Романа Романова студентка ПсковГУ. «Любая администрация всегда воспринимает студенческое самоуправление как своих помощников и своих детей. Как только вы начнете формулировать, каким должен быть университет или каким должен быть один из сегментов жизни студента (общежитие, столовая, библиотека, форма одежды и т. д.); как только у вас набираются вопросы, которые нужно обсуждать, и они будут совпадать с мнением большинства студентов - это уже политика», - ответил Роман Романов.

На второй вопрос от слушателей про «топ-10 книг политика 21 века» Роман Романов ответил следующим образом: «Я советую читать трактат "Артхашастра", Макиавелли, Платона, Аристотеля, Владимира Кара-Мурзу, Андрея Фурсова и Бусидо. Также "Искусство войны" Сунь-Цзы, "Зияющие высоты" Александра Зиновьева, "Наука побеждать" Александра Суворова, "Смерть Запада" Патрика Бьюкенена, "Третья волна" Элвина Тоффлера, "Речь на похоронах Петра" Феофана Прокоповича, "Симулякры и симуляция" Жана Бодрийяра. А самое главное - русская классика, русские пословицы и поговорки».

Студенты также поинтересовались, какие выводы «Единая Россия» сделала из итогов прошедших выборов, где партия власти проиграла в трех регионах. «Какие действия предпринимает партия для того, чтобы в следующих выборах, предположим, не проиграть в 20 регионах?» - спросили студенты. «Никто не пишет, что "Единая Россия" победила в большинстве регионов. Конечно, ведь это часть информационной войны. До 9 сентября "Единая Россия" в привязке к выборам в регионах, где она проиграла, не упоминалась, а после выборов - обратная ситуация. Есть ситуация кризиса. В прошлом году явка на выборах была низкая, это связано с недоверием к власти, постоянно повторяющимися предвыборными кампаниями, отсутствием веры в изменения и др. Но в этом году пенсионная реформа подстегнула народ голосовать. Партии, конечно, нужно меняться и мы это понимаем!» - ответил Роман Романов.

Также у идеолога «Единой России» попросили представить себя на месте президента Владимира Путина в момент, когда в течение полугода ему нужно отдать свой пост. «Кого вы видите на этом посту, кроме Медведева, Лаврова и Шойгу?» - спросили студенты. «Никого. И совершенно этого не боюсь. Лично я к власти не стремлюсь, зная всю эту кашу. Это можно прочитать и в моих книгах», - сказал Роман Романов.

Лучший вопрос, по мнению представителя партии власти, задал председатель Объединенного совета обучающихся ПсковГУ Ярослав: «Какие ошибки не стоит делать, чтобы оставаться на коне в политике?»

«Нельзя отчаиваться и нужно иметь собственную большую жизненную цель. Периодически в трудные времена вспоминать, чего добился и какая и у тебя цель», - заключил гость ПсковГУ.

Напомним, программа «Школа общественно-политического лидера» проходила весной-летом 2018 года. Молодым людям прослушали курс из 10 лекций о политическом становление России, психологии лидерства, формировании имиджа политика, избирательном праве, партийной системе, избирательном процессе, коммуникациях и электоральной социологии. Слушателями школы были студенты ПсковГУ, члены Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов, представители молодежных подразделений парламентских партий. Проект реализуется Центром социологии и региональной политики совместно с Институтом непрерывного образования ПсковГУ и при поддержке Псковского областного Собрания депутатов.