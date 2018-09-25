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ПсковГУ отметил 7 лет со дня образования

Псковский государственный университет отметил 7-летие со дня образования. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, мероприятие состоялось в «белом зале» главного корпуса вуза. Торжественное собрание студенты назвали банкетом «Когда мне было 7».

Всех присутствующих с праздником поздравил ректор ПсковГУ Юрий Демьяненко. Он отметил, что в народе «семерка» ассоциируется со счастливым числом. «Я считаю, что мы счастливо прожили эти 7 лет. Мы знали, что делали, какой хотели результат, и мы работали. За эти 7 лет мы создали коллектив, фундамент для того, чтобы вуз дальше развивался, чтобы было, на чем крепко стоять и быть опорным вузом региона», - сказал он.

Особое внимание ректор обратил на созданный с нуля Институт непрерывного образования, через который ежегодно проходит 6 тысяч слушателей. Еще одно большое достижение университета - Центр по работе с иностранцами гражданами, которые хотят изучать историю, культуру и право России для получения разрешения на работу. Таких центров в стране всего 13. «Все это -подтверждение тому, что мы с вами неплохо поработали», - заключил он.

В рамках мероприятия ректор Юрий Демьяненко наградил выдающихся ученых университета. За значительный вклад в сохранение лучших традиций российского образования и развитие научно-исследовательской деятельности почетными знаками Псковского государственного университета награждены проректор по научной работе, доктор биологических наук, профессор Анатолий Истомин, заведующая кафедрой теории и методики гуманитарного образования, доктор филологических наук, профессор Татьяна Никитина. За значительный вклад в сохранение лучших традиций российского образования, подготовку высокопрофессиональных специалистов и научно-педагогических работников почетным знаком Псковского государственного университета награжден доктор технических наук, профессор Юрий Журавлев. Имена троих профессоров внесены в книгу «Золотая летопись Псковского государственного университета».

На собрании состоялось награждение победителей и призеров регионального этапа открытого конкурса студенческих проектов «Россия, устремленная в будущее». Всего на конкурс было представлено 16 работ в трех номинациях: литературная работа (эссе), художественная (фото, плакат) и видео. Проекты победителей примут участие в окружном этапе отбора, площадкой для которого станет Санкт-Петербургский государственный университет. Награды вручила проректор вуза по воспитательной работе Наталья Иванова. Она пожелала всем не сбавлять темпов и быть «устремленными в будущее».

В рамках мероприятия также были отмечены и победители спортивной универсиады-2018. Лучших спортсменов наградил президент ПсковГУ Сергей Вертешев. Он поздравил всех с Днем рождения университета и напомнил, что спорт - это темперамент, азарт, сила, быстрота и ловкость, которыми обладают студенты опорного вуза.

День рождения опорного вуза украсили выступления творческих коллективов университета. Кроме того, в ходе мероприятия были представлены воспоминания и детские фотографии преподавателей вуза с общей темой «Когда мне было 7». Своими воспоминаниями 60-летней давности поделился и ректор Юрий Демьяненко. «Я не был шалопаем, драчуном и двоечником, учился хорошо все 10 лет. Не любил драться, но никогда не увиливал от драк», - отметил он, рассказав несколько курьезных случаев из школьной жизни.

Напомним, Псковский государственный университет образовался в 2011 году путем слияния Псковского государственного педагогического университета, Псковского политехнического института и ряда колледжей.