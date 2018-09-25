Подготовка ПсковГУ к Ганзейским дням станет темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН

В среду, 17 октября, в 11:00, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная дополнительным программам ПсковГУ к Ганзейским дням.
Какое место занимает ганзейская проблематика в дополнительных образовательных программах, реализуемых в Псковском государственном университете? Какие преимущества есть у дополнительных образовательных программ ПсковГУ к Ганзейским дням нового времени 2019 года?
Кто участвует в их разработке и реализации?
Каким образом обеспечивается качество подготовки волонтеров и экскурсоводов к Ганзе-2019 на базе ПсковГУ?
Ответить на эти и другие вопросы мы попросим участников нашей пресс-конференции:
• директора института непрерывного образования ПсковГУ Андреянову Инну Валерьевну
• доцента кафедры отечественной истории ПсковГУ Алиеву Людмилу Владимировну
• начальника отдела зарубежных связей и Ганзейского движения Псковской городской Думы Пустошкину Татьяну Владимировну
• председателя Псковского областного союза туриндустрии, директора ООО «Бюро путешествий Континет» Баранову Светлану Анатольевну
Дата проведения: 17 октября. Начало в 11:00.
Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).
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