Универ / Жизнь Универа

Подготовка ПсковГУ к Ганзейским дням станет темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН

В среду, 17 октября, в 11:00, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная дополнительным программам ПсковГУ к Ганзейским дням.

Какое место занимает ганзейская проблематика в дополнительных образовательных программах, реализуемых в Псковском государственном университете? Какие преимущества есть у дополнительных образовательных программ ПсковГУ к Ганзейским дням нового времени 2019 года?

Кто участвует в их разработке и реализации?

Каким образом обеспечивается качество подготовки волонтеров и экскурсоводов к Ганзе-2019 на базе ПсковГУ?



Ответить на эти и другие вопросы мы попросим участников нашей пресс-конференции:

• директора института непрерывного образования ПсковГУ Андреянову Инну Валерьевну

• доцента кафедры отечественной истории ПсковГУ Алиеву Людмилу Владимировну

• начальника отдела зарубежных связей и Ганзейского движения Псковской городской Думы Пустошкину Татьяну Владимировну

• председателя Псковского областного союза туриндустрии, директора ООО «Бюро путешествий Континет» Баранову Светлану Анатольевну

Дата проведения: 17 октября. Начало в 11:00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

Аккредитация в редакции Псковской Ленты Новостей по телефону (8112) 72-22-07, либо по эл. почте: alexd77@pln-pskov.ru.