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VI Международный молодежный форум «Наследники» открылся в ПсковГУ

17 октября в актовом зале главного корпуса ПсковГУ состоялось торжественное открытие VI Международного форума молодежных проектных инициатив «Наследники» - традиционного ежегодного мероприятия Открытого института русского языка и культуры им. проф. Е. А. Маймина.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении информационной политики и связей с общественностью ПсковГУ, в этом году форум приобрел новый статус. Мероприятие проходит при поддержке Фонда президентских грантов в рамках социального проекта «Пограничье как культурный мост: псковско-рижские языковые и литературные связи в прошлом, настоящем и будущем» и Ассоциации гуманитарной культуры.

Основные мероприятия форума пройдут на площадках Псковского государственного университета и Государственного историко-литературного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

Участников форума поприветствовала проректор ПсковГУ по учебной работе и международной деятельности Марина Махотаева. Она отметила, что основной целью форума является повышение интереса молодёжи к изучению и сохранению русского языка и культуры.

«В этом году участниками форума являются более 80 человек, из которых третью часть составляют иностранные граждане, студенты нашего университета из Туркменистана, Узбекистана, Вьетнама, Китая, Латвии, а также слушатели подготовительного отделения ПсковГУ из Болгарии, Македонии и Греции, - подчеркнула Марина Махотаева. - Я очень рада, что на форум приехали наши партнёры из Латвийского университета, Полоцкого университета, педагоги и школьники из Эстонии. Желаю всем участникам получить удовольствие от форума, найти новых друзей и наладить партнёрские связи».

В приветственном слове декан факультета русской филологии и иностранных языков Галина Маслова отметила, что форум стал доброй традицией университета, и его ждёт долгое и славное будущее. «Наследники - это люди, идущие след в след за теми, кто создавал и сохранял русскую культуру. Для того, чтобы заслужить звание наследника, эту культуру нужно изучать, а также вносить в неё свой вклад. Желаю вам продуктивно провести эти три дня. Подумайте, какой след они оставят в вашей жизни», - подчеркнула декан.

Директор Открытого института русского языка и культуры им. профессора Е. А. Маймина, профессор Аида Разумовская обратила внимание на то, что форум также приурочен к Всероссийскому дню лицеиста. «19 октября по старому стилю в Царском селе был открыт Императорский лицей, который воспитал многих известнейших деятелей культуры, одним из которых является Александр Сергеевич Пушкин. Свое стихотворение "19 октября" он написал на Псковской земле, в селе Михайловском, куда мы сегодня направимся вместе с участниками форума», - сказала Аида Разумовская.

Об итогах форума 2017 года рассказала професор кафедры литературы ПсковГУ Валентина Охотникова. Она представила вниманию участников фильм, снятый студентами ПсковГУ «ПроЛог» об усадьбе Лог на севере Псковской области, на границе Плюсского и Гдовского районов, которая объединила судьбы двух удивительных женщин - Ольги Гориневской и Маргариты Ямщиковой.

Форум собрал тех, кому небезразлична судьба русского языка, литературы и культуры. Студенты и преподаватели пели песни и читали стихи; кроме того, были представлены музыкальные и танцевальные номера в исполнении творческих коллективов университета - фольклорного ансамбля «Плескава» и танцевального коллектива «Аллегория». По традиции был исполнен гимн форума на стихи А. С. Пушкина «Здравствуй, племя младое, незнакомое» и полюбившая всем участникам песня «Старый словарь». Ведущие мероприятия - студенты факультета русской филологии и иностранных языков Валерия Храмцова и Андрей Чугуненко.

Форум будет проходить до 20 октября. В рамках форума проходит просветительская лекция профессора кафедры литературы Натальи Вершининой «Для чего мы читаем Льва Толстого».