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Юрий Демьяненко покинул пост ректора ПсковГУ

Юрий Демьяненко покинул пост ректора Псковского государственного университета. Об этом он сообщил корреспонденту Псковской Ленты Новостей.

«Я покидаю пост ректора с чувством выполненного долга. Коллектив есть, вместе мы сделали университет опорным вузом, и аккредитацию прошли, и мониторинг», - сказал Юрий Демьяненко,.

Он сообщил, что его контракт закончился со вчерашнего дня.

На вопрос о том, продолжит ли он сотрудничать с ПсковГУ в том или ином качестве, Юрий Демьяненко ответил: «А куда я денусь? В каком качестве, будет зависеть от многих факторов - от моего личного желания, от позиции коллектива университета и от позиции ректора».

Кто возглавит ПсковГУ после ухода Юрия Демьяненко, ему неизвестно.

Напомним, Юрий Демьяненко - кандидат социологических наук, заслуженный учитель РФ. Должность ректора ПсковГУ Юрий Демьяненко занимал с 7 апреля 2011 года. До этого в разные годы работал учителем физики в городе Грозном и в Пскове, организатором внеклассной работы и заместителем директора средней школы села Саныяхтах Якутской АССР, инженером-конструктором и заместитель начальника отдела псковского завода АТС. С 1988 по 1994 годы работал директором псковской школы №25 и Псковского педагогического комплекса. С 1994 по 2010 года - заместитель главы администрации Псковской области, с августа 2010 года – заместитель губернатора – руководитель представительства Псковской области при правительстве РФ.