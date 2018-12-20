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Стратегическая сессия «Проектный офис: Университет&Регион» проходит в ПсковГУ

Стратегическая сессия «Проектный офис: Университет&Регион» проходит сегодня, 25 декабря, в Псковском государственном университете, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Целью мероприятия является формирование платформы взаимодействия как основы долгосрочного партнерства для регионального развития. В работе стратегической сессии участвуют представители ПсковГУ, администрации Псковской области и муниципалитетов, представители региональных отделений РСПП, Торгово-промышленной палаты Псковской области, сотрудники предприятий и организаций региона.

Программа стратегической сессии предусматривает проведение круглых столов по нескольким направлениям: «Власть, бизнес, университет: общая стратегия развития региона»; «Подготовка кадров для региона: опыт, проблемы, перспективы», «Наука и инновации» и «Содержание, формы и перспективы информационного взаимодействия вуза и региональных СМИ».

По итогам работы участники всех круглых столов примут резолюции. Продолжит работу пленарная сессия «Опорный ПсковГУ - драйвер научного, экономического, социокультурного потенциала региона».

Университет выражает высокую степень готовности содействовать социально-экономическому развитию области, привлекая федеральные средства для реализации региональных проектов. Задача опорного университета - повышение потенциала населения, генерация инноваций и подготовка команд, которые будут их реализовывать.