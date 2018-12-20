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Дискуссионный пресс-клуб будет создан на базе ПсковГУ

Дискуссионный пресс-клуб будет создан на базе ПсковГУ. Как передает корреспондент Псковской Ленте Новостей, такое решение принято в ходе круглого стола «Содержание, формы и перспективы информационного взаимодействия вуза и региональных СМИ», который прошел сегодня, 25 декабря, в университете.

В работе круглого стола приняли участие сотрудники кафедры связей с общественностью и журналистики ПсковГУ под председательством Людмилы Капитановой, начальник управления информационной политики и связям с общественностью ПсковГУ Надежда Вальнер, студенты, представители средств массовой информации региона.

Как пояснила Людмила Капитанова, «сегодня красной нитью проходить мысль о медиа-образовании и цифровой грамотности молодых людей», поэтому в рамках круглого стола она предложила обсудить способы и технологии, которые объединили бы обе стороны - ПсковГУ и медиа-сообщество псковского региона.

Преподаватели университета отметили высокий интерес студенческой молодежи к журналистике, а также необходимость направить его в нужное русло, соединив с профессионализмом сотрудников псковских СМИ. Поэтому они высказали идею организовать на базе ПсковГУ дискуссионный пресс-клуб с участием журналистов всех псковских СМИ. Такая форма работы, по мнению авторов идеи, будет способствовать более мягкому включению студентов в профессиональную медийную среду через живое общение с журналистами. С тем, что такой пресс-клуб будет полезен для студентов как будущих журналистов при условии неформальной организации работы, не «для галочки», согласились и остальные участники круглого стола, включая представителей СМИ.

Предварительно достигнута договоренность проводить заседания пресс-клуба раз в месяц. Надежда Вальнер предложила открыть пресс-клуб 25 января, в День студента.

Также участники круглого стола обсудили идею организации выездов студентов в райцентры для прохождения творческого практикума с целью получения определенного аудиовизуального результата. Еще одно предложение ПсковГУ - создать программу повышения квалификации сотрудников редакций Псковской области силами университетского сообщества. Преподаватели университета готовы на своей площадке обогащать опыт журналистов, расширять их видение того, как работает информация и как написать текст, который будут читать.