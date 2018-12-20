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Марина Махотаева: ПсковГУ активно думает о своем предназначении в регионе и о том, как развиваться дальше

Пленарное заседание Стратегической сессии «Проектный офис: Университет&Регион» проходит в ПсковГУ. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, оно посвящено теме «Опорный ПсковГУ - драйвер научного, экономического, социокультурного потенциала региона».

Участников заседания приветствовала врио ректора ПсковГУ Марина Махотаева. Она подчеркнула, что сегодня много говорится об изменении роли университетов в социально-экономическом развитии регионов, на территории которых они находятся. «Мы говорим о третьей миссии университета, которая заключается в повышении его роли в социально-экономическом развитии региона. В России прошла реформа высшего образования, и национальные, федеральные, национально-исследовательские, опорные вузы, в том числе ПсковГУ, активно начинают задумываться о своем предназначении в стране и регионе, о том, как развиваться дальше», - пояснила врио ректора псковского университета.

По ее словам, сегодня ПсковГУ - это более 10,5 тысяч студентов, обучающихся по основным программам, и более 5 тысяч слушателей дополнительных образовательных программ, более 1,5 тысяч сотрудников, включая более 700 научно-педагогических работников, 10 факультетов и 53 кафедры. С учетом новых требований времени планируется ввести изменения в программу опорного университета. В январе уже на общероссийском уровне состоится большое совещание, на котором руководители российских вузов сообща обсудят, как эффективно работать на потребности своего региона.

«Сегодня мы не стоим в стороне и выполняем огромную работу, чтобы поддерживать введение инноваций, направленных на развитие нашей области», - констатировала врио ректора ПсковГУ. Новая миссия университета, по ее словам, имеет трансформирующий потенциал, «и если мы определим вектор движения, это затронет весь учебный процесс, в нем появится региональная повестка, произойдет трансформация имущественного комплекса».

Добавим, целью Стратегической сессии «Проектный офис: Университет&Регион» является формирование платформы взаимодействия как основы долгосрочного партнерства для регионального развития. Университет выражает высокую степень готовности содействовать социально-экономическому развитию области. Привлекая федеральные средства ля реализации региональных проектов. Задача опорного университета - повышение потенциала населения, генерация инноваций и подготовка команд, которые будут их реализовывать.

В стратегической сессии принимают участие представители ПсковГУ, администрации Псковской области и муниципалитетов, представители региональных отделений РСПП, ТПП, предприятий и организаций региона.