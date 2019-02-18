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ПсковГУ поздравляет врио ректора с днем рождения

Сегодня, 25 февраля, отмечает День рождения врио ректора Псковского государственного университета Марина Махотаева. От всей души коллектив вуза желает творческого вдохновения, неиссякаемой энергии и исполнения всех планов!

Напомним, в ноябре Министерство науки и высшего образования РФ доверило руководство ПсковГУ профессору Марине Махотаевой, доктору экономических наук, специалисту в сфере международного сотрудничества, имеющую колоссальный опыт работы в системе высшего образования и известную своими достижениями не только в России, но и за рубежом.

Марина Махотаева - Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, член-корреспондент Международной академии наук высшей школы, действительный член Муниципальной академии, автор более 140 опубликованных научных и учебно-методических работ, имеет отраслевые и региональные награды.