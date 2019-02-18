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День родного языка в ПсковГУ стал площадкой для молодежного диалога культур

В Псковском государственном университете состоялся творческий вечер, посвященный Международному дню родного языка. Праздник, объединяющий студентов из разных стран и континентов, стал традиционным для вуза. На сегодняшний день в университете обучается более 1500 студентов из 46 стран мира, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе университета.

В мероприятии, которое в этом году проходило в формате интернационального клуба, приняли участие студенты из Китая, Македонии, Узбекистана, Сенегала, Греции, Афганистана, Вьетнама, Сирии, Молдавии, Таджикистана и Индии.

Студенты-иностранцы представили свои родные языки, исполнили народные песни и танцы, а также продемонстрировали свои знания русского языка, изучением которого они активно занимаются в университете.

Врио ректора Марина Махотаева пригласила на мероприятие учащихся Псковской инженерно-лингвистической гимназии, чтобы познакомить школьников с иностранными студентами. Марина Махотаева предложила систематически проводить подобные встречи в формате дискуссионного клуба.

«Такие мероприятия позволяют нашим студентам обмениваться своими культурными знаниями и совершенствовать иностранные языки, формировать диалог культур. Нам нужно учиться слышать друг друга, говорить на разных языках, понимать своих друзей, партнеров и коллег, которые приехали на учебу в наш университет, в наш красивый, древний, русский город – Псков. Дискуссионный клуб - это уникальная возможность как для школьников, так и для иностранных студентов наладить контакты и связи, которые будут сопровождать молодых людей после завершения обучения» - подчеркнула врио ректора.