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Марина Махотаева: Нацпроекты в сфере образования могут быть реализованы только в тесной кооперации с бизнесом и властью

Врио ректора ПсковГУ Марина Махотаева призвала псковских промышленников к более тесной связи с вузом для реализации нацпроектов, которые в последующем позволят решить кадровый вопрос в регионе и улучшить региональную экономику в целом. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, свое предложение она озвучила сегодня, 4 марта, на пленарном заседании съезда РСПП Псковской области.

Марина Махотаева в своем выступлении напомнила, что президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию обозначил ряд приоритетов в сфере науки и образования, которые должны вывести Россию на новый уровень экономического развития. В частности, руководитель вуза отметила, что президент сделал акцент на подготовке современных кадров, создании мощной научно-технологической базы, научно-образовательных центров мирового уровня, обновлении учебных программ и на необходимости развития программ профессионального образования, в том числе с использованием стандартов WorldSkills.

«Национальные проекты разрабатываются по целому спектру направлений, включающих в себя ряд федеральных программ. На них выделяется федеральные средства. Основной упор в реализации этих нацпроектов делается на развитие регионов. Нам важно получить максимальный социально-экономический эффект и обеспечить участие в них системы образования, региональных опорных вузов. В 2019 году уже начнется их активная реализация», - поделилась врио ректора ПсковГУ.

Марина Махотаева напомнила, что Минобрнауки как учредитель вуза делает упор на три нацпроекта: образование, наука и цифровая экономика. Каждый из них предусматривает реализацию нескольких федеральных подпроектов.

«В настоящее время мы понимаем ограниченность наших ресурсов. Тем не менее, мы ставим перед собой задачу повысить конкурентоспособность нашего университета. У нас есть основания ставить такие цели. Сегодня наш университет занимает ведущие позиции по подготовке кадров в регионе. По итогам 2017 года мы заняли 140-ю позицию. Сейчас поставлена задача войти в топ-100 лучших вузов России по итогам 2020 года», - рассказала она.

Врио ректора ПсковГУ подчеркнула, что многие федеральные проекты могут быть реализованы только в тесной кооперации с бизнесом и властью, и обратилась к участникам съезда с просьбой сформулировать запрос к ПсковГУ, какие кадры и в каком объеме необходимо готовить вузу.

«Более 500 договоров нами уже заключено с различными организациями, но хотелось бы более тесно взаимодействовать с членами РСПП. Нужно работать системно, для нас очень важно понимать, в каком направлении двигаться. Мы готовы к сотрудничеству и готовы выполнить любой заказ. Если у нас не хватит своих ресурсов, мы можем привлекать ресурсы других российских вузов, Академии наук и прочих научных организаций», - заключила Марина Махотаева.