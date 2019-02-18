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В ПсковГУ руководители крупнейших телекоммуникационных компаний рассказали о человеческом ресурсе в эпоху BigData

Финансово-экономический факультет ПсковГУ организовал открытую лекцию «Трансформация экономических процессов в условиях цифровизации». Какие специалисты будут самыми востребованными и какие качества нужно развивать в себе, если хочешь быть успешным в будущем, рассказали эксперты Кирилл Пуленков, Александр Долгих и Виталий Рахманов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе университета.

Кирилл Пуленков рассказал о компетенциях будущего – какими качествами должен обладать специалист будущего и какие профессии будут самыми востребованными через несколько лет. «Вы, студенты, формируете будущее, - отметил лектор. – Вы делаете все быстрее и эффективнее нас, нужно только правильно воспользоваться ресурсами, которые вам даны. Читайте книги, занимайтесь саморазвитием. Но самое главное – всегда отдавайте себе отчёт в том, зачем вы занимаетесь тем или иным делам. Практикуйте осознанность».

Спикер обратил внимание на то, что в будущем востребованными будут специалисты в области BigData, финансовых технологий, робототехники, биотехнологий, нейросетей, возобновляемой энергетики и IT. «Несмотря на то, что технологии развиваются стремительно, я уверен, без человеческого ресурса не обойтись. Нам всё равно будет необходимо взаимодействовать друг с другом, а этому нужно учиться. Помните об этом, передавайте полученные знания своим друзьям и знакомым», - сказал Кирилл Пуленков.

Александр Долгих рассказал о предстоящих революционных изменениях в телеком-отрасли. «Мне интересно, что думает о цифровизации и связанных с ней тенденциях в экономике молодёжь - люди, на которых нацелена моя работа. Было бы здорово проводить такие встречи на базе ПсковГУ для широкой общественности», - подчеркнул он.

Участник программы «Лидеры России», куратор блока IT проекта «Команда-2018» Виталий Рахманов посвятил свою лекцию цифровой экономике. «Благодаря интернету даже небольшие компании могут реализовать собственную продукцию по всему миру. Имея незначительные вложения, компании появляются и растут очень быстро», - заметил Виталий Рахманов. «Придумывайте свои бизнес-проекты, дерзайте, будущее – за веб-экономикой», - посоветовал лектор студентам.