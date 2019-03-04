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В ПсковГУ подвели итоги конкурса перевода поэзии Роберта Бернса

В ПсковГУ подведены итоги конкурса перевода поэзии с английского языка на русский, приуроченного к 260-летию со дня рождения шотландского поэта Роберта Бернса. В конкурсе принимали участие студенты нелингвистических направлений - менеджеры, юристы, инженеры. Мероприятие проводилось кафедрой иностранных языков для нелингвистических направлений факультета русской филологии и иностранных языков, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ.

Лучшим признан перевод студентки второго курса факультета русской филологии и иностранных языков направления «Филология» Екатерины Федосеевой, который получил оценку жюри в 85 баллов из 95 возможных.

«Лорд Грегори. Баллада. (оригинал Роберт Бернс)

В час полночный опустится мрак

И буря завоет громче, чем зверь.

Ты тихий услышишь под окнами шаг:

Лорд Грегори, открой свою дверь.

Ты изгнаннице юной должен помочь:

Хоть пожалей и пригрей у огня,

Ведь сбежала из отчего дома прочь,

Чтобы только любить тебя!

Зеленую рощу, Лорд Грегори, вспомни

У берега быстрой чистой реки,

Где пустыми словами ее душу наполнил

Всем сомненьям ее вопреки.

Но забыл ты о силе первой любви,

Ее наивному милому сердцу

Вверил ложные клятвы свои

И после посмел отвергнуть.

Любви твоей огонь давно исчез —

В груди окаменелой не сыскать вновь крова.

Раскаты грома рушатся с небес:

Она собой пожертвовать готова.

С собой окончила войну —

Навеки стихнет бурная кровь.

Она простила его вину.

Пусть Небо прощает ее любовь».

«Серебро» разделили студентка первого курса факультета менеджмента Ксения Терещук и студентка факультета естественных наук, медицинского и психологического образования Людмила Немкова. Третье место досталось первокурснице факультета менеджмента Степановой Софье с результатом 77 баллов.

Конкурс переводов с английского языка проводился во втором семестре 2018/2019 учебного года. К участию были приглашены студенты очного отделения нелингвистических направлений ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет», изучающие английский язык.

Целью конкурса является создание условий для творческой самореализации молодёжи вуза, повышение мотивации изучения иностранного языка студентами нелингвистических направлений.